Allà on la lletra deixa pas a la llum
El Círcol de Reus acull l’exposició fotogràfica ‘Arquitectura de les decisions’ de Rubén Perdomo, que forma part del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona
El passat dijous va obrir portes a El Círcol de Reus Arquitectura de les decisions, una exposició de fotografies de Rubén Perdomo que, com ell mateix va explicar durant la inauguració, «han nascut d’un diàleg». El projecte, explicava el fotògraf, va arrencar a partir d’un recull de poemes escrits per Màrius Domingo: «Les imatges aquí reunides —algunes fruit d’un llarg recorregut, altres de creació recent— s’han teixit en ressonància amb els poemes del Màrius. La seva escriptura, íntima i lluminosa, ha guiat la selecció i la gènesi d’aquestes fotografies, on la memòria, el buit i la bellesa de l’instant esdevenen matèria visual».
Els poemes, així com les fotografies, tenen un fil comú: l’aigua. «Els meus poemes són de solitud, hi ha paisatge i natura, i conformen una història que a poc a poc va avançant. L’aigua, per la seva banda, hi és present i, com la memòria, té moviment i és dúctil», explica Domingo. Perdomo, per la seva banda, incorpora també aquest element, encara que, com fa el mateix Domingo, no ocupi el primer pla en la lectura de l’obra.
Poemes i fotografies han quedat recollides en el llibre Arquitectura de les decisions, que està disponible a la sala mateix, perquè els visitants puguin llegir també els poemes escrits per Domingo, el qual també és el comissari de l’exposició.
Aquest projecte forma part de la programació de la 12a edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona, que enguany té com a fil conductor l’aigua.
Rubén Perdomo, director creatiu independent, realitzador audiovisual i fotògraf, explica que, en aquesta exposició «cada imatge, impresa amb tècnica giclée sobre paper japonès Washi, conserva la petjada del temps i la textura d’allò essencial: la fragilitat del suport, l’alè del pigment i la imperfecció viva del gest artesanal». Màrius Domingo, per la seva banda, és enginyer per la UPC i doctor per la URV, inspector d’educació, crític d’art, editor i curador. Totes aquestes facetes, assegura, no fan més que refermar la seva creença que, en l’art, els diàlegs sempre són interessants: «De fet, l’art està a la frontera, avançant cap a camins que encara no coneixem». L’exposició es podrà visitar fins al 28 de novembre.