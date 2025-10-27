Reconeixement
La Unitat d’Espatlla i Colze del Sant Joan de Reus, distingida com a centre de formació en cirurgia
Aquesta acreditació actualment només la tenen quatre hospitals a Catalunya i nou en tot l’Estat
La Unitat d’Espatlla i Colze de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, adscrita al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del centre, ha estat distingida com a centre d’excel·lència de formació en cirurgia d’espatlla i colze per la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo (SECHC).
La Unitat d’Espatlla i Colze de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus està formada pel Dr.Albert Ferrando i el Dr. Santiago Castañeda. «Aquesta distinció és un reconeixement al treball assistencial dut a terme durant els darrers anys i obre les portes perquè residents i traumatòlegs d’altres indrets de l’Estat puguin perfeccionar la seva formació en aquest centre. L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és un centre de referència en la patologia artroscòpica i protèsica de l’espatlla i aquest certificat és una motivació per continuar oferint els millors tractaments per als nostres pacients», explica el Dr. Albert Ferrando.
Actualment, la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo (SECHC) només distingeix nou hospitals de l’Estat com a centres d’excel·lència per a la formació: el Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital del Mar i l’Esperança de Barcelona, l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, l’Hospital Universitario Reina Sofía de Còrdova, l’Hospital Universitario La Paz de Madrid, l’Hospital Clínico San Carlos de Madrid, l’Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz deMadrid, l’Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona, i ara, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.