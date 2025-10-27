Infants
Contes que ajuden a entendre el món
Mas Sabater va participar en L’hora del conte, un programa organitzat per l’Ajuntament de Reus i Biblioteques Municipals, amb una història que explica l’esclerosi múltiple
La setmana passada les Biblioteques Xavier Amorós i Pere Anguera van acollir la presentació del conte Dues bessones diferents. Es tracta d’una història tendra i accessible que ajuda els més petits a entendre què és l’esclerosi múltiple, explicant-ho des d’una mirada empàtica i positiva.
La història, que ha estat escrita per Cori Plana, explica la vida de dues germanes bessones, l’Èlia i la Maria, que tot i ser d’aparença molt similar, són ben diferents l’una de l’altra.
Un dia, la Maria és diagnosticada d’esclerosi múltiple i, a través de la manera com ella ho viu, els nens i nenes poden entendre que hi ha una malaltia com aquesta, que afecta el sistema nerviós, i que presenta uns símptomes molt concrets.
La història, però, també serveix per explicar que la investigació està treballant molt per aturar la malaltia i que hi ha centres, com Mas Sabater de Reus, on s’acompanya i s’ajuda les persones afectades perquè tinguin una vida millor.
L’activitat forma part del programa de dinamització lectora de les Biblioteques Municipals de Reus i, més concretament, del cicle L’hora del conte, una activitat destinada al públic infantil, que proposa sessions de lectura de contes en un ambient lúdic per fomentar la cultura, la lectura i l’imaginari dels infants.
El cicle, a més, posa èmfasi en la inclusivitat, ja que també contempla el cicle de contes inclusius, en el qual s’emmarca la sessió que va dur a terme Mas Sabater i que reafirma l’ús dels contes com a eines educatives i de transmissió de valors.
En el cas del conte impulsat des de la Fundació Esclerosi Múltiple-Mas Sabater, a més de comptar amb la participació de Cori Plana per als textos, hi ha participat Marta Huguet, que és la responsable de les il·lustracions, i Cinta Zabay i Sefa Bové, que s’han encarregat de l’adaptació.
En totes dues sessions els infants van estar ben atents a la història i van aplaudir l’explicació. En acabat, les responsables del conte van repartir dibuixos per pintar.
Contes com aquests, expliquen des de Mas Sabater, són molt útils per acostar als nens i nenes la realitat de les persones que conviuen amb l’esclerosi múltiple des d’una visió positiva.