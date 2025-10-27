Economia
La Comunalitat Reus Sud impulsa l’Economia Social i Solidària amb nous projectes comunitaris
El programa Comunalitats urbanes té l'objectiu de crear projectes econòmics que puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local
La Comunalitat Reus Sud ha fet aquest dilluns un balanç dels seus últims dos anys de treball, destacant la consolidació de l’economia social i solidària a la ciutat a través de projectes cooperatius i iniciatives comunitàries. Aquest projecte col·lectiu, impulsat per entitats, cooperatives i associacions amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, ha organitzat més de 115 activitats entre jornades, formacions i accions comunitàries, amb la participació de més de 700 persones. Durant aquest període s’han creat 5 xarxes d’ajuda mútua, s’han acompanyat 5 projectes de nova creació i s’han inserit 11 persones laboralment en empreses del territori.
El programa en qüestió busca generar projectes econòmics basats en l’autoorganització que donin resposta a necessitats col·lectives, impulsin els béns comuns i fomentin la cooperació i el suport mutu. Les accions de la Comunalitat Reus Sud s’han desplegat en diferents àmbits per donar suport a la comunitat i promoure models alternatius de desenvolupament local. Entre aquestes iniciatives, destaquen la transformació de l’edifici del Giny en un espai cultural feminista de gestió públic-comunitària, la creació de Ràdio Conxita com a plataforma de comunicació comunitària i la posada en marxa d’espais de cures i suport mutu a través d’Heroïnes Anònimes, així com eines per canalitzar casos de violència masclista com La Bústia i tallers de masculinitats alternatives.
Alhora, s’han impulsat projectes relacionats amb la sobirania alimentària, com el menjador escolar agroecològic a l’Escola Alberich i Casas i la promoció de la Xarxa d’horts urbans comunitaris. També s’ha treballat en sobirania energètica amb la creació de la primera comunitat energètica L’Electra de Reus SCCL, formada per entitats i veïns de la zona sud, i en sobirania residencial amb projectes com Eina, per facilitar la cessió d’habitatges desocupats, i l’acompanyament a La Moixonada, la primera cooperativa d’habitatge en cessió d’ús de la ciutat.
Segons el regidor Òscar Subirats, “la Comunalitat Reus Sud ha permès generar noves iniciatives cooperatives i comunitàries i donar resposta, des del territori, a reptes socials i econòmics actuals. És un espai d’autoorganització i suport mutu que enriqueix l’Economia Social i Solidària a Reus paral·lelament a l’acció institucional”.