Municipal
L'Ajuntament de Reus aprova el projecte de transformació del Carrilet
També s'ha donat llum verda a la creació de l’Associació d’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona i adherir-s'hi com a membre fundador
El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial aquest divendres a la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del Carrilet i la nova estació d’autobusos. El document, redactat per Comas-Pont Arquitectes, SLP per encàrrec municipal, que té per objecte la reordenació de l’entorn del Mercat del Carrilet i de l’estació d’autobusos.
L’àmbit de la modificació del PGOU, amb una superfície de 33.048 m2, té el seu límit nord al passatge de Lluís Mas i Ossó; a l’est, carrer de l’Escultor Rocamora, incorpora part de l’avinguda del President Macià; al sud incorpora la plaça del Canal i torna cap el nord tot limitant a l’oest per l’avinguda de Salou i un tram de l’avinguda de Jaume I, on retorna al passatge de Lluís Mas i Ossó.
La proposta es concentra en reduir les intervencions de nova edificació, disminuint així l’impacte ambiental de l’actuació. Es proposa recuperar i transformar l’edifici del mercat en un edifici cultural polivalent obert al barri i eficient energèticament.
La nova estació d’autobusos es veu ampliada i reforçada per cobrir major demanda de transport públic i concentra la intermodalitat amb els taxis, els vehicles de mobilitat personal i el ferrocarril (per la proximitat de la nova estació de Bellissens). L’entrada i sortida dels autobusos es troben estratègicament a la rotonda de la Plaça del Canal de manera que es limita el pas dels autobusos cap al carrer Jaume I, direcció al centre del municipi.
La proposta també preveu ampliar el parc de Mas d’Iglésies més enllà de l’avinguda President Macià, fins l’edifici del Mercat, aconseguint un major pulmó verd per a la ciutat i generar una nova centralitat, facilitant la vida en comunitat i creant un refugi climàtic.
Els objectius d’aquest instrument de planejament es concreten en el manteniment de l’edifici del mercat, rehabilitant-lo i destinant-lo a usos compatibles amb el principal, la reubicació de l’estació d’autobusos i la construcció d’un edifici (Belvedere), que acull equipaments diversos, entre els que s’hi proposa el d’allotjaments dotacionals.
Llum verda a l’Associació d’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona
El ple també ha donat llum verda a la constitució de l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona i formar-ne part com a membre fundador.
Els estatuts de l'entitat als quals el plenari ha donat el seu vist-i-plau defineixen la finalitat i naturalesa estratègica de l'associació com «una plataforma institucional de promoció dels interessos comuns dels municipis de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona i en especial per a la generació de visió metropolitana compartida, orientada a la construcció progressiva d’un espai metropolità del Camp de Tarragona. Es configura com un espai de consens, de formulació estratègica i d’impuls de projectes transformadors supramunicipals, capaç d’articular dinàmiques col·laboratives entre municipis i altres agents del territori».