Medi Ambient
Reus serà la seu del 24è Congrés de l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya
Amb el lema “La força del verd. Salut. Biodiversitat. Territori”, el congrés de l’APEVC vol fer valer el paper estratègic del verd en la salut pública
Reus consolida la seva aposta per convertir-se en una Ciutat Verda i acollirà el 24è Congrés de l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC), que tindrà lloc els dies 6 i 7 de novembre a FiraReus. L’esdeveniment compta amb la previsió d’assistència d’uns 200 professionals del sector, una cita que es suma al recent anunci que la ciutat serà, l’any vinent, la seu de la gala de lliurament de les Flors d’Honor del moviment Viles Florides.
El congrés comptarà amb ponències, taules rodones i experiències pràctiques per analitzar com els espais verds urbans poden convertir-se en un motor de canvi positiu, millorant la qualitat de vida, fomentant la connexió amb la natura i aportant solucions adaptades als reptes ambientals i socials actuals.
Segons Daniel Marcos, regidor de Via Pública, “la celebració del congrés a Reus és una gran ocasió per conèixer altres experiències i aprendre per continuar millorant la jardineria i els espais verds de la ciutat; però alhora també és una oportunitat per demostrar com la nostra jardineria i els projectes que estem impulsant en el marc de l’estratègia Ciutat Verda poden ser de referència per als professionals del sector”.
Amb el lema “La força del verd. Salut. Biodiversitat. Territori”, el congrés vol posar en valor el paper estratègic del verd en la salut pública, la conservació de la biodiversitat i la configuració d’un territori més habitable. En aquest marc, l’Ajuntament de Reus presentarà el projecte RENATUReus, que promou la renaturalització de la ciutat amb el suport de la Fundación Biodiversidad i en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
RENATUReus planteja directrius, criteris i accions per augmentar la biodiversitat i el verd a la ciutat sota un enfocament participatiu, amb l’objectiu de fer Reus més sostenible i saludable. Inclou tres blocs d’actuació: planificació i diagnòstics específics, intervencions a l’espai urbà i periurbà, i accions de divulgació i participació ciutadana. El pressupost total és de 4.210.526,32 €, amb un 95% finançat per fons europeus.