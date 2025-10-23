Societat
Reus acollirà una exhibició de gossos pigall al Pavelló Olímpic Municipal
Els assistents podran veure conèixer de prop la tasca fonamental que desenvolupen els cans per a les persones amb discapacitat visual
El proper 30 d’octubre, de 10.30 a 12 h, el Pavelló Olímpic Municipal de Reus acollirà l’exhibició de gossos pigall Molt més que un gos. Es tracta d’una activitat inclusiva i oberta a tota la ciutadania, organitzada per l’ONCE amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, a través de l’Àrea de Serveis a les Persones i la Regidoria de Salut i Esports. L’objectiu és promoure valors com l’empatia, la inclusió, el respecte i la convivència.
L’Ajuntament de Reus dona suport a aquesta iniciativa, com a mostra del seu compromís amb la inclusió i l’accessibilitat, a través del Consell Municipal de la Discapacitat.
L’exhibició se celebra cada any només en quatre comunitats autònomes, i enguany Reus ha estat escollida com a ciutat amfitriona a Catalunya. L’activitat està adreçada, de manera especial, a l’alumnat de sisè de primària i secundària, tot i que també convida famílies, associacions, col·lectius socials i professionals a conèixer de prop la tasca fonamental que desenvolupen els gossos pigall per a les persones amb discapacitat visual.
Durant la jornada, les persones assistents podran fer un recorregut pels diferents espais decorats per conèixer com s’eduquen els gossos pigall i viure una demostració a la pista central, ambientada com una ciutat real.
L’activitat és gratuïta i es necessita inscripció prèvia per motius d’aforament. Els centres educatius, entitats i col·lectius interessats poden confirmar assistència escrivint a frsaga@once.es o trucant al 977 773 242.