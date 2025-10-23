Moda
KINTANA, la marca reusenca que reivindica la moda amb valors
Les germanes Martorell impulsen un projecte km 0
Les germanes reusenques Paula i Clàudia Martorell han convertit el seu vincle i la manera d’entendre la vida en una marca que parla en clau local i generacional: KINTANA. Nascuda a la primavera, des de Reus aposta per la producció de proximitat, l’artesania i una estètica honesta que connecta amb joves que volen vestir amb sentit. El nom és un homenatge als Xalets Quintana, on arrelen els orígens familiars i l’ofici d’un sastre que inspira la mirada d’avui.
Des del taller, les dues germanes comparteixen tot el procés —del disseny al patronatge i la confecció— i treballen amb tallers de Mataró i proveïdors catalans per garantir el km 0. En mig any i amb dos llançaments, KINTANA s’ha fet un lloc a l’escena jove catalana i també fora; artistes com OUINETA, el grup Alosa, l’actriu Mireia Oriols o Alba Riera n’han lluït dissenys.
Ara preparen el tercer drop i la seva estrena en grans mercats: el 25 d’octubre seran al Market Cuulkid i el primer cap de setmana de novembre al Palo Market Fest. Des de Reus, KINTANA reivindica una manera de fer moda pausada, responsable i arrelada, amb col·leccions curtes, peces duradores i una identitat que posa les arrels per davant de les tendències.