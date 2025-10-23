Cultura
La cantada d’havaneres de Misericòrdia ja té nova data
L'acte que havia de tenir lloc el passat 21 de setembre, dins del programa de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia, es va suspendre a causa de la pluja.
La cantada d’havaneres prevista dins les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, que es va suspendre el passat 21 de setembre a causa de la pluja, es celebrarà finalment aquest diumenge 26 d’octubre, a les 18.30 h, a la plaça del Mercadal.
L’acte comptarà amb les actuacions dels grups Balandra, La Frau i Sopa de Peix, i el Grup Cultural de Misericòrdies de Reus oferirà rom cremat als assistents, com és tradicional en aquest tipus de trobades.
L’Ajuntament de Reus ha decidit mantenir el cartell original, amb les formacions que ja estaven previstes. Balandra, grup reusenc fundat el 2010, acumula més de 500 actuacions en festes majors, trobades populars i festivals, consolidant-se com una referència en el panorama de l’havanera catalana.
També de Reus, La Frau és una formació que combina les havaneres amb altres gèneres com la cançó popular catalana, la sardana, la cançó napolitana o el tango. Per la seva banda, Sopa de Peix, creat l’any 2008 per iniciativa de l’acordionista vallenc Joaquim Gelambí, porta més d’una dècada dalt dels escenaris mantenint viu l’esperit mariner i festiu del gènere.