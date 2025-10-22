Societat
Redessa obre el concurs públic per adjudicar la concessió del restaurant del Gaudí Centre
L’objectiu és que el restaurant complementi l’oferta cultural i turística del centre de la ciutat
Redessa ha obert el concurs públic per adjudicar la concessió del servei de gestió i explotació del restaurant ubicat a la quarta planta del Gaudí Centre, a la plaça del Mercadal de Reus. L’objectiu és posar en marxa un espai gastronòmic que complementi l’oferta cultural i turística del centre, reforçant el seu atractiu com a equipament de referència a la ciutat.
La licitació s’emmarca en el conveni vigent entre l’Ajuntament de Reus i Redessa per a la gestió del Gaudí Centre, prorrogat fins al 2035. El contracte de concessió tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2035 i contempla un cànon mínim anual de 24.000 euros (més IVA). Les empreses licitadores podran millorar aquesta oferta econòmica, que serà un dels criteris d’adjudicació.
Entre els requisits, es valorarà especialment la qualitat de l’oferta gastronòmica, l’ús de productes de proximitat, la coherència amb el patrimoni modernista del museu, la sostenibilitat ambiental i la viabilitat econòmica del projecte. També es tindrà en compte la vinculació simbòlica amb l’obra de Gaudí en el nom comercial i en els menús proposats.
El restaurant haurà de funcionar en règim de concessió, amb responsabilitat plena de l’adjudicatari sobre les despeses d’explotació, manteniment i subministraments.
Les empreses interessades poden consultar tota la documentació i presentar les seves propostes a través de la plataforma de contractació pública. El termini per a la presentació de les ofertes finalitzarà el 9 de desembre de 2025.