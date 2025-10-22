Culura
El raval de Robuster i de Sant Pere, protagonistes de la 3a edició de La Festa dels Ravals
L’esdeveniment és de caràcter plenament festiu i omplirà els carrers de música en viu, activitats i propostes dels gairebé 40 establiments participants
El raval de Robuster i el raval de Sant Pere seran els escenaris principals de la tercera edició de La Festa dels Ravals, que tindrà lloc divendres 24 d’octubre, de 17 a 22 h. La iniciativa, presentada per l’entitat comercial El Tomb de Reus, compta amb el suport de la Regidoria de Projecció de Ciutat a través de Reus Promoció.
L’esdeveniment neix amb l’objectiu de dinamitzar i donar visibilitat als establiments d’ambdós ravals, i està obert no només als associats d’El Tomb de Reus, sinó a tots els comerços de la zona, reforçant així el sentiment de comunitat de la ciutat.
Durant la festa, els carrers s’ompliran de música en viu, activitats i experiències oferides pels gairebé 40 establiments participants, que presentaran productes, promocions exclusives i propostes lúdiques pels visitants. Entre les activitats destaquen conta contes, tallers infantils, manualitats, menjar i begudes, així com la participació del Basilisc petit, que ballarà a les 17.30 h.
A més, s’organitzaran sorteigs especials, com la “Cistella dels Ravals” valorada en 1.200 € amb productes dels establiments participants, i un altre sorteig de 200 € per gastar als comerços associats, amb participació mitjançant codis QR.
Pels més petits, s’ha preparat una gimcana: els punts de trobada, situats al costat del col·legi Sant Josep i al final del raval de Sant Pere, permetran recollir polseres que ajudaran a trobar cartes repartides entre els establiments. Les cartes representen elements del seguici festiu, i els participants rebran pistes en aquests mateixos per completar la gimcana.
Segons Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, “des de Reus Promoció estem al costat de les nostres associacions de comerciants i dels botiguers, perquè el comerç és un dels nostres actius. Reus és coneguda pel seu patrimoni, la seva cultura i els seus productes de proximitat, i hem de promocionar-ho i donar-ho a conèixer encara més”.