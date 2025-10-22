Religió
L’Ajuntament de Reus activa el dispositiu especial per Tots Sants
El cementiri obrirà de 9 a 18.30 h del 20 al 29 d’octubre i el 2 de novembre, mentre que els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre ampliarà l’horari d’obertura
L’Ajuntament de Reus, en coordinació amb FuneCamp Serveis Funeraris Municipals, ha posat en marxa el dispositiu especial amb motiu de Tots Sants per facilitar l’accés al Cementiri General. El pla inclou l’ampliació d’horaris, la creació de noves zones d’aparcament i un servei reforçat de transport públic.
Del 20 al 29 d’octubre i el 2 de novembre, el cementiri obrirà de 9 a 18.30 h, mentre que els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre ho farà de 7 a 18.30 h. L’entrada amb vehicle estarà restringida, però s’habilitaran diversos aparcaments a l’entorn del recinte, incloent-hi espais per a persones amb mobilitat reduïda.
Per una altra banda, Reus Transport oferirà entre el 30 d’octubre i el 2 de novembre una línia especial (L35) que connectarà el centre i les zones d’aparcament amb el cementiri. El dia 1 de novembre el servei serà gratuït i tindrà una freqüència de 10 minuts.
La Guàrdia Urbana regularà l’accés i la seguretat a les dues entrades del recinte, que també comptarà amb una ambulància i sis vehicles elèctrics per a la mobilitat interior. L’1 de novembre a les 11 h es celebrarà l’ofrena floral municipal davant del Mausoleu dels Fills Il·lustres, amb acompanyament musical.