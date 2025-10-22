Política
Junts per Reus critica la pujada d’impostos del govern de PSC, ERC i Ara per tercer any consecutiu
El principal partit de l’oposició denuncia augments en les taxes de la recollida d’escombraries, l’aigua, la zona blava o del servei del cementiri.
Junts per Reus ha denunciat que el govern municipal format per PSC, ERC i Ara tornarà a apujar impostos per tercer any consecutiu. El principal partit de l’oposició votarà en contra de les ordenances fiscals per al 2026, que es debatran aquest divendres al ple, i acusa l’executiu de “continuar escanyant les famílies i les empreses de Reus”.
Segons ha detallat la formació, el govern preveu incrementar diverses taxes municipals com la de recollida d’escombraries (3,72%), l’aigua (2,5%), la zona blava (2,5%) i el servei del cementiri (2,5%). Junts recorda que alguns impostos, com l’IBI o l’ICIO, es mantenen sense canvis “perquè ja van ser incrementats de manera desproporcionada” en anys anteriors: un 12,5% i un 45,4%, respectivament.
La portaveu del grup i cap de l’oposició, Teresa Pallarès, ha criticat que el tripartit “torna a optar per la via fàcil” i ha reclamat “una rebaixa de la pressió fiscal per no ofegar la classe mitjana, els autònoms i les empreses”. Pallarès ha insistit que cal “un ajuntament que gestioni bé, que acompanyi els reusencs i impulsi l’activitat econòmica”.
Per la seva banda, la regidora Mariluz Caballero ha afirmat que les ordenances “no són bones per als reusencs” i ha lamentat que les bonificacions anunciades pel govern “són un rentat de cara”, ja que “amb les condicions imposades, pràcticament ningú podrà beneficiar-se’n”.
Caballero ha conclòs que “la pressió fiscal que pateixen els ciutadans és insostenible i no es veu reflectida en millores dels serveis públics”, i ha reclamat “donar aire a les famílies i a les petites i mitjanes empreses de la ciutat”.