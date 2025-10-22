Patrimoni
La imatge de Santa Anna de la capelleta de Reus inicia un procés de restauració
La intervenció es porta a terme gràcies a l’altruisme del castellvellenc Jordi Puigrodon
La imatge de Santa Anna ubicada a la capelleta situada estratègicament a l’encreuament entre el carrer de Santa Anna i el raval de Santa Anna inicia el seu procés de restauració a càrrec del Taller Avall. Ahir dimarts 21 d’octubre es va procedir a la retirada de la imatge de Santa Anna, col·locada en la capelleta a l’edifici propietat de la família Dalmau Punyet, de Vinyols i els Arcs. Aquesta acció sorgeix arran que dos veïns de Reus, Jaume Piñol i Eduard Huguet, van decidir rescatar de l’oblit el passat mes de juliol un «dels petits tresors de la ciutat». Amb el permís i col·laboració de la família propietària van dur a terme una primera acció de neteja i manteniment de la capelleta i la imatge de Santa Anna.
Aquesta actuació va arribar a orelles d’un veí de Castellvell del Camp, Jordi Puigrodon, municipi el qual Santa Anna és patrona. Després de diverses trobades, Puigrodon va decidir sufragar la totalitat de la restauració de la imatge, una peça posterior a la Guerra Civil, ja que l’original va ser destruïda durant els esdeveniments de 1936. «Com a devot de Santa Anna i amb el vincle que tinc amb l’ermita de Castellvell, veure la iniciativa del Jaume i l’Eduard em va tocar el cor», afirma l’encarregat d’assumir el cost total de la restauració. En opinió de Puigrodon, «aquestes imatges són recordatoris vius de la fe i de la història de les nostres viles. És una satisfacció poder col·laborar per dignificar la imatge i assegurar que torni a la seva capelleta com mereix i de la millor manera possible».
«Quan vam netejar la capelleta al juliol el nostre objectiu era senzill: tornar a donar-li vida, treure-la de l’oblit», explica Jaume Piñol, que alhora celebra el resultat d’aquella primera iniciativa duta a terme durant el mes de juliol. Per la seva banda, Eduard Huguet insisteix a fer valdre la memòria col·lectiva de la ciutat: «Mantenir aquests petits tresors és estimar Reus i la nostra identitat. Estem profundament agraïts al Sr. Jordi per fer possible la restauració completa de la imatge». La restauració anirà a càrrec del Taller Avall amb tasques exhaustives que inclouran l’eliminació de repintats antics, la consolidació de les parts estructurals trencades, la reintegració volumètrica i cromàtica, el ressanat dels elements daurats i la neteja i abrillantament de les aureoles.