Societat
Reus llança Cuina sense fronteres, projecte guanyador del Premi per Promoure l'Ús del Català
El projecte premiat s'articula al voltant d'una idea central: la gastronomia és un llenguatge universal capaç de crear vincles i superar barreres culturals.
L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Cultura i Política Lingüística, posa en marxa el projecte Cuina sense fronteres, guardonat amb el Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català 2024. Aquesta iniciativa, que convoca anualment la Regidoria en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, reconeix projectes innovadors que fomentin l’ús del català en diferents àmbits de la societat.
El projecte premiat, creat per Neus Ramos, parteix de la premissa que la gastronomia és un llenguatge universal capaç de crear vincles i superar barreres culturals. El taller començarà el pròxim 30 d’octubre i s’adreça especialment a persones amb coneixements molt bàsics de català, amb l’objectiu de generar un espai distès on la cuina serveixi com a eina d’aprenentatge lingüístic.
Durant les sis sessions del taller, que se celebraran fins al 4 de desembre al Centre Cívic Llevant, els participants elaboraran plats senzills mentre aprenen vocabulari i expressions relacionades amb l’alimentació i la gastronomia. Un cuiner professional conduirà les sessions, mostrant els passos de les receptes i facilitant la interacció dels assistents per tal que puguin incorporar el català amb més seguretat en les seves converses diàries.
L’activitat és gratuïta, però les places són limitades. Els interessats han de tenir un coneixement bàsic de català i enviar la seva inscripció amb nom i telèfon a lpoblet@reus.cat
"Des de la Regidoria de Política Lingüística sempre parlem de tres potes imprescindibles: formació, sensibilització i divulgació, i Cuina sense fronteres aborda aquests tres fronts, alhora que suposa el desplegament del projecte guanyador del Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català", ha destacat Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística.