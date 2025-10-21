Educació
Només una empresa es presenta a la licitació d'obres de l'EBM l'Ametller
Està previst posar sobre la taula la proposta d'adjudicació en breu
Només una empresa s’ha presentat a la licitació de l’execució d’obres de l’escola bressol municipal l’Ametller, segons confirmen fonts de l’Ajuntament de Reus a Diari Més. Arran d’això, segons afirmen des del consistori, la voluntat és «portar la proposta d’adjudicació a la pròxima mesa», que preveuen que pugui ser aquesta mateixa setmana. Tot i que no ha transcendit la identitat de l’empresa en concret que estaria a prop de fer-se càrrec de les obres de l’EBM, això significa que el projecte continua fent passos per ser real. No obstant això, amb el termini d’obres previst de 12 mesos, fa difícil pensar que l’equipament estigui operatiu de cara el curs escolar 2026-2027.
El centre, que estarà ubicat en una de les pistes de l’Escola Eduard Toda, tindrà al seu abast vuit aules amb una capacitat total per a 134 alumnes. El pressupost fixat el passat mes de maig per l’actuació era de 2.867.651,81 euros i s’ha posat en relleu conceptes com l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental. Les aules s’orientaran en sentit sud-est i estaran connectades amb el pati principal, comunicades entre si i amb l’exterior mitjançant portes abatibles.