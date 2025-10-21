Salut
El laboratori d’Aigües de Reus reafirma el seu rigor amb una nova acreditació internacional
El laboratori ha renovat l’acreditació internacional ISO 17025, que certifica el rigor i la fiabilitat dels controls de qualitat de l’aigua de consum i residual de la ciutat
El laboratori d’Aigües de Reus, responsable d’analitzar l’aigua de consum i residual de la ciutat, ha aconseguit renovar la seva acreditació ISO/IEC 17025/2017, un reconeixement que garanteix la competència tècnica del servei tant a nivell nacional com internacional i assegura el compliment de les directives europees sobre la qualitat de l’aigua. Aquesta certificació permet al laboratori oferir resultats fiables que contribueixen a protegir la salut de les persones i el medi ambient, alhora que reforça la seva competitivitat en l’àmbit de l’anàlisi d’aigües de consum humà, continentals i residuals.
Per mantenir els estàndards exigits per la norma ISO 17025, el laboratori compta amb equips molt especialitzats i requereix una inversió continuada en tecnologia i instrumentació, així com la participació en exercicis d’intercalibrats amb altres laboratoris per assegurar la validesa i fiabilitat dels resultats. L’auditoria externa realitzada per l’ENAC ha validat recentment el compliment de tots els requisits, destacant el bon funcionament del laboratori i el seu paper fonamental en el control diari de la qualitat de l’aigua que consumeixen els reusencs.
Cada mes, Aigües de Reus analitza més d’un miler de mostres, el que suposa al voltant de 16.000 determinacions analítiques anuals, incloent mostres d’aigua de l’aixeta a edificis públics, centres educatius, sanitaris i particulars, seleccionats segons els criteris del departament de Salut Pública de l’Ajuntament. Recentment, l’empresa municipal ha actualitzat el seu Pla Sanitari de l’Aigua per reforçar encara més els controls de qualitat i garantir que l’aigua subministrada compleixi amb els criteris sanitaris més estrictes.
A més, Aigües de Reus està en procés de renovar l’acreditació del seu Sistema Integrat de Gestió (SIG), que engloba les normes ISO 9001 (qualitat), ISO 14001 (medi ambient), ISO 45001 (seguretat i salut laboral) i ISO 50001 (gestió energètica). Aquest sistema permet integrar els processos, optimitzar recursos i reduir riscos, impactes ambientals i costos energètics, tot fomentant la millora contínua i l’eficiència del servei.
El regidor responsable del servei, Daniel Rubio, ha subratllat que la gestió de la xarxa d’aigua és “complexa i exigeix responsabilitat”, ja que no només implica garantir la qualitat de l’aigua, sinó també el sanejament i depuració, la seva tornada al medi natural i l’atenció continuada als usuaris, tot sota criteris d’eficiència ambiental i justícia social.