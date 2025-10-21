Successos
Un ferit menys greu en l’incendi en una habitació de l’hotel Gaudí de Reus
Els fets han passat quan faltaven pocs minuts per a les dues de la matinada
Els Bombers de la Generalitat han intervingut aquesta matinada de dimarts en un incendi a l’hotel Gaudí de Reus, situat en la Raval Robuster. Els fets han passat a les 01.45 hores i s’han desplaçat amb tres dotacions terrestres.
Una vegada allà, els bombers han trobat que la Guàrdia Urbana ja havia apagat el foc després de buidar un extintor. Segons explica bombers, el foc s’ha produït en un banc de plàstic que hi havia al lavabo. La persona que hi havia a l’interior de l’estança ha estat evacuada menys greu a l’hospital Sant Joan per inhalació de fum.
La majoria de clients de l’hotel es trobaven dormint quan ha passat l’incident, per la qual cosa no han estat evacuats. Els bombers han procedit a ventilar l’habitació i el vestíbul, que s’ha vist afectat pel fum.