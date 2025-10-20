Diari Més

L'Ajuntament de Reus baixa la taxa de la brossa al 75% de les llars i l'actualitza al 2,5% de l'IPC

L'equip de govern congela els impostos de l'IBI, ICIO, IAE, IVTM i de la plusvàlua

El regidor ha presentat aquest dilluns la proposta de les ordenances fiscals per al 2026

Sergi Peralta Moreno

Reus congelarà els principals impostos de cara al 2026. És el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost de Construccions i Obres (ICIO), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i la plusvàlua, que no viuran cap increment i que, a més, seran objecte d’aplicació de noves bonificacions.

El regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, va detallar que no es volia continuar la línia traçada el primer any, caracteritzat per una pujada generalitzada dels tributs vinculada a unes «necessitats de finançament que presentava l’Ajuntament». «Més enllà de la incidència que pugui tenir l’IPC en determinats serveis, o a l’equilibri de la taxa i el preu públic de la recollida de la brossa que ens obliga la mateixa llei, la voluntat del govern ha estat mantenir-ho com estava», va expressar.

A banda de la congelació, el govern municipal s’ha proposat «apostar per facilitar l’accés a l’habitatge». En aquest context, s’amplia dels 10 als 15 anys l’aplicació de la bonificació de l’IBI als habitatges de protecció oficial (HPO). Durant la primera dècada, serà d’un 50% i, en el lustre restant, del 25%. «Pensem que mesures com aquesta poden donar els seus fruits i, per això, les estem reforçant», va compartir l’edil. Es mantenen, a més, els estalvis per a la construcció o rehabilitació d’immobles destinats a lloguer social o assequible, per a la retirada i substitució d’amiant o per a obres de millora de l’accessibilitat, entre altres mesures. Amb l’ICIO, s’amplia del 90 al 95% l’ajut per a rehabilitar edificis que formin part del nucli antic.

En la línia de la sostenibilitat, l’àmbit de la mobilitat serà objecte, també, de canvis, amb la modificació de l’ordenança que regula el servei de la bicicleta compartida, la Ganxeta, amb la introducció de la possibilitat de sol·licitar un abonament anual. Així mateix, es mantenen les bonificacions per reduir el rebut de la brossa amb aportacions a la deixalleria.

D’altra banda, les bonificacions per incentivar la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, que fixava un topall de 400 euros per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, creix fins als 2.400 euros anuals, sempre que no se superi el cost de la instal·lació i que s’estigui parlant de projectes amb una potència igual o superior als 50 KW.

El ple

Les ordenances fiscals, els pressupostos i el pla d’inversions per al 2026 seran aprovats en el ple de divendres, en una única sessió. «Sempre hem defensat que el més lògic i raonable era centrar-ho tot en un únic debat», va exposar Muñoz. Presentar tots els comptes de cop ha suposat «que hàgim hagut d’apretar al màxim, no només a escala política, sinó sobretot tècnica».

Pujada de l'IPC per a la zona blava i la grua

Algunes taxes i preus públics s’han actualitzat d’acord amb l’IPC, amb una pujada del 2,5%. És el cas de l’aigua —en la quota fixa—, el Cementiri, l’expedició de documents, la grua o la zona blava, amb l’excepció de l’àrea de l’hospital, «que no hem volgut que patís cap mena de modificació i es mantenen els imports com fins ara». D’altra banda, el preu diari dels pàrquings queda invariable. Tampoc canvien els preus del bitllet senzill i de les targetes del servei d’autobús urbà. L’únic que sí que es modificarà serà el cost del tiquet per anar a l’Aeroport, que dels 3,70 euros actuals passarà a 4. Muñoz va detallar que hi ha actives alternatives com el paquet Aparca i vola per deixar el cotxe al pàrquing Tecnoparc i tenir autobús fins a l’aeròdrom. També romanen tarifes de caràcter social, com les vinculades amb les escoles bressol municipals o el servei de teleassistència.

Bonificació de l’IBI i l’ICIO per a empreses «estratègiques» que s’instal·lin entorn del Tecnoparc

Amb l'objectiu d'atraure inversions en sectors «estratègics» i «clau per al desenvolupament», el consistori aprovarà bonificacions per a l'establiment d'empreses al sector A-12 Riera del Molinet, és a dir, l'entorn del Tecnoparc. En concret, serà un estalvi del 95% de l'IBI i l'ICIO durant 10 anys per a les activitats econòmiques que s'instal·lin a la zona, o que hi ampliïn la seva capacitat productiva, i que siguin dels sectors TIC, salut, agroalimentari, transició energètica i sostenibilitat o siguin indústries amb dissenys propis. «Volem crear ocupació de caràcter estable i de qualitat en aquests sectors, que reforçaran la base tecnològica i innovadora de la ciutat», va detallar Muñoz. Les societats hauran d'acreditar una inversió mínima d'1,5 milions d'euros i una creació de tres nous llocs de treball o més. La mesura va alineada amb la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació.

S’incorporen els principis de progressivitat i proporcionalitat a les taxes de la brossa i l’aigua

El govern introduirà els principis de progressivitat, proporcionalitat i solidaritat fiscal en les principals taxes, com la de la brossa. Fins ara, entre un habitatge de 80 m2 i un de 400 m2 «pràcticament no hi havia diferència en el que pagaven», va explicar Muñoz. Cercant l’equilibri, el preu per m2 d’una casa de 80 m2 passarà a ser d’1,92 euros i en una de més de 250 m2, d’1,11 euros. Això suposarà que es redueixi la quota «a un 75% de llars de Reus», és a dir, les que tinguin fins a 120 m2. Pel que fa al preu públic de la recollida de la brossa, es redueix el tram baix, per a oficines i comerços petits, es congela el dirigit a societats mitjanes i s’incrementen els destinats a superfícies grans. En la tarifa de l’aigua s’aplica el 2,5% de pujada de l’IPC en la quota fixa. En el cas de la variable, es congela per als dos primers trams, de consum responsable, i és d’un 5% per al tercer i quart parcial.
