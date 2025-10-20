Hisenda
L'Ajuntament de Reus baixa la taxa de la brossa al 75% de les llars i l'actualitza al 2,5% de l'IPC
L'equip de govern congela els impostos de l'IBI, ICIO, IAE, IVTM i de la plusvàlua
Reus congelarà els principals impostos de cara al 2026. És el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost de Construccions i Obres (ICIO), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i la plusvàlua, que no viuran cap increment i que, a més, seran objecte d’aplicació de noves bonificacions.
El regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, va detallar que no es volia continuar la línia traçada el primer any, caracteritzat per una pujada generalitzada dels tributs vinculada a unes «necessitats de finançament que presentava l’Ajuntament». «Més enllà de la incidència que pugui tenir l’IPC en determinats serveis, o a l’equilibri de la taxa i el preu públic de la recollida de la brossa que ens obliga la mateixa llei, la voluntat del govern ha estat mantenir-ho com estava», va expressar.
A banda de la congelació, el govern municipal s’ha proposat «apostar per facilitar l’accés a l’habitatge». En aquest context, s’amplia dels 10 als 15 anys l’aplicació de la bonificació de l’IBI als habitatges de protecció oficial (HPO). Durant la primera dècada, serà d’un 50% i, en el lustre restant, del 25%. «Pensem que mesures com aquesta poden donar els seus fruits i, per això, les estem reforçant», va compartir l’edil. Es mantenen, a més, els estalvis per a la construcció o rehabilitació d’immobles destinats a lloguer social o assequible, per a la retirada i substitució d’amiant o per a obres de millora de l’accessibilitat, entre altres mesures. Amb l’ICIO, s’amplia del 90 al 95% l’ajut per a rehabilitar edificis que formin part del nucli antic.
En la línia de la sostenibilitat, l’àmbit de la mobilitat serà objecte, també, de canvis, amb la modificació de l’ordenança que regula el servei de la bicicleta compartida, la Ganxeta, amb la introducció de la possibilitat de sol·licitar un abonament anual. Així mateix, es mantenen les bonificacions per reduir el rebut de la brossa amb aportacions a la deixalleria.
D’altra banda, les bonificacions per incentivar la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, que fixava un topall de 400 euros per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, creix fins als 2.400 euros anuals, sempre que no se superi el cost de la instal·lació i que s’estigui parlant de projectes amb una potència igual o superior als 50 KW.
El ple
Les ordenances fiscals, els pressupostos i el pla d’inversions per al 2026 seran aprovats en el ple de divendres, en una única sessió. «Sempre hem defensat que el més lògic i raonable era centrar-ho tot en un únic debat», va exposar Muñoz. Presentar tots els comptes de cop ha suposat «que hàgim hagut d’apretar al màxim, no només a escala política, sinó sobretot tècnica».