Més de 500 persones participen en la jornada de recerca en salut de l’IISPV a Reus
L’activitat, organitzada pel 20è aniversari de l’Institut, ha volgut apropar la recerca biomèdica al públic amb tallers, proves mèdiques i una ruta pel centre de la ciutat
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) tanca amb un balanç molt positiu la jornada ‘La recerca en salut surt al carrer’, que s’ha celebrat durant tot el dia a diferents espais del centre de Reus. Un total de 528 persones han participat en les diferents activitats programades, totes elles pensades per apropar la recerca biomèdica que es fa al territori a la ciutadania en general.
La jornada va néixer amb motiu de la celebració del 20è aniversari de l’IISPV. Des de l’organització es destaca la bona acollida que han tingut totes les activitats programades en el marc d’aquesta iniciativa.
En aquest sentit, Joan Vendrell, director de l’IISPV, remarca que «l’èxit de participació assolit ens demostra que la gent té interès a conèixer què fem als laboratoris i és per això que ens plantejarem continuar fent activitats obertes a la ciutadania, que ens permetin acostar la nostra activitat a tothom».
En total, s’han ofert quatre activitats, totes elles gratuïtes: un escape room, en què hi han participat 112 persones; una ruta a peu pels carrers del centre de la ciutat, amb un total de 114 assistents; un espai on s’han fet diferents proves mèdiques als participants, que han superat les 77 persones; i un conjunt de tallers científics en què s’han fet experiments per explicar com funciona el cos humà. Aquesta última activitat, l’única per a la qual no calia inscripció prèvia, ha aplegat més de 225 assistents.
Les quatre activitats s’han dut a terme a diferents espais de la ciutat. Per una banda, l’antic hospital del carrer Sant Joan ha acollit l’escape room i els tallers científics. D’aquesta manera, aquest emblemàtic equipament ha recuperat durant un dia la seva activitat científica.
Per l’altra, les proves mèdiques s’han realitzat al Centre de Lectura, un espai de trobada de la ciutadania, protagonista principal d’aquesta activitat. Finalment, alguns carrers de Reus, com el carrer de l’Hospital, el raval de Santa Anna o el carrer Ample, han estat l’escenari pel qual ha passat la ruta a peu, on s’ha parlat dels edificis que històricament han estat vinculats a la salut.
Prop d’una quarantena d’investigadors i investigadores i de personal tècnic de l’IISPV han fet possible el desenvolupament d’aquesta jornada. «Les activitats divulgatives d’aquest tipus són enriquidores per a totes les parts implicades. D’una banda, per a la ciutadania són una oportunitat de saber què es fa en l’àmbit de la recerca sanitària i, a més, ho poden conèixer de la mà d’aquells que diàriament estan investigant als laboratoris. D’altra banda, per a nosaltres és una oportunitat per conèixer les inquietuds de les persones en aquest àmbit i poder-los donar respostes», explica el director de l’IISPV.
L’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura han donat suport a aquesta iniciativa i han contribuït així a difondre la recerca biomèdica que es fa al territori, la qual està en constant desenvolupament de projectes i estudis per millorar la salut de les persones.
El 20è aniversari de l’IISPV
‘La recerca en salut surt al carrer’ és una de les diverses activitats obertes a la ciutadania que s’han organitzat amb motiu del 20è aniversari d’aquest Institut que opera a l’àrea de la Catalunya Sud des de fa dues dècades. Durant aquest 2025, les activitats han volgut explicar no només què es fa a l’IISPV, sinó també com de necessària i rellevant és la recerca biomèdica per a les persones.
La commemoració de l’aniversari finalitzarà el dia 3 de desembre amb un acte institucional que se celebrarà al Teatre Bartrina de Reus. Durant l’esdeveniment es presentarà la nova imatge de l’Institut i hi haurà una xerrada a càrrec de la divulgadora i escriptora Elsa Punset, especialitzada en lideratge, creativitat i gestió d’equips. L’acte, per al qual pròximament s’obriran inscripcions al web de l’IISPV, estarà presidit per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat.