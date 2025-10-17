Salut
Reus oferirà proves ràpides de VIH/SIDA
Davant l'augment de les ITS a tota la població, la CoRe (Comissió de Reus pel VIH/sida i les ITS de Reus) ha planificat aquest acte en el marc del 20 d’octubre.
La Comissió de Reus per a la prevenció del VIH/Sida i de les Infeccions de Transmissió Sexual, coneguda com a CoRe, amb la participació de la regidoria de Salut i Esports, realitzarà el dilluns 20 d’octubre proves ràpides de VIH/SIDA de 9 a 14 hores a la Plaça del Gegant Indi, situada a la plaça Dr. Sabater. Les proves seran efectuades per una unitat mòbil de Creu Roja i la Comissió oferirà assessorament i repartiment de material preventiu i informatiu a totes les persones que s’hi acostin amb el lema “Surt de dubtes, gaudeix del sexe segur”.
L’acte s’emmarca en la commemoració del Dia de la Prova Ràpida del VIH/SIDA i arriba en un context d’augment de les infeccions de transmissió sexual entre la població. El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha remarcat la importància de la prevenció com a única mesura per evitar el contagi i ha subratllat la necessitat de visibilitzar la malaltia per combatre els estigmes i els estereotips que encara envolten el VIH/SIDA i altres infeccions de transmissió sexual.
La prova ràpida és molt senzilla i innòcua i es realitza amb una gota de sang extreta del dit. Les persones que sospitin que s’han pogut infectar després d’una pràctica de risc poden fer-se la prova per conèixer el seu estat serològic i, si cal, iniciar un seguiment mèdic i un tractament adequat que permet millorar la qualitat de vida. Tot i que actualment no existeix una cura definitiva pel VIH, els avenços farmacològics han aconseguit que les persones afectades puguin tenir una esperança de vida similar a la de la població general.
Qualsevol persona pot fer-se la prova, especialment aquelles que hagin tingut conductes sexuals de risc, que hagin compartit material d’injecció o que simplement vulguin conèixer el seu estat serològic. A Reus, es poden fer proves a centres de salut de referència, a l’ASSIR de Reus, a farmàcies acreditades i també en el marc del programa NEXES, destinat a joves menors de 25 anys, que es celebra l’últim dimecres de cada mes de 16.30 a 20 hores.
La CoRe està formada per tècniques i tècnics de l’Ajuntament de Reus, de les regidories de Salut i Esports i de Joventut, així com per entitats com ARSU, ASSIR, el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, la Fundació Privada AEC GRIS, l’associació LGTB H2O, Creu Roja Tarragona, l’Hospital de Sant Joan de Reus i la Generalitat de Catalunya. La seva missió és enfortir les capacitats de les entitats i serveis participants, generar sinergies i desenvolupar accions i coneixements que ajudin a la lluita contra les infeccions de transmissió sexual com el VIH/SIDA i l’hepatitis, promovent l’educació sexual i apel·lant a la coresponsabilitat col·lectiva especialment amb les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.