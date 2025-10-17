Gastronomia
Reus acollirà la presentació de la Coca Ganxeta de 45 metres cremada amb vermut
Reus es prepara per viure una cita gastronòmica sense precedents amb la presentació de la Coca Ganxeta, una iniciativa impulsada per Vermuts Miró en col·laboració amb el mestre forner Xavier Pàmies Sistaré i amb el suport de l’Ajuntament de Reus i del Grup Cultural de Misericòrdies de Reus. L’objectiu és batre rècords i convertir la ciutat en l’escenari d’una festa única.
La cita serà el divendres 24 d’octubre a les 19 h a la plaça del Mercadal, on Pàmies elaborarà una coca de 45 metres de llargària, que es ruixarà amb Vermut Miró i es cremarà davant dels assistents, convertint-se en un espectacle visual i olfactiu que perfumarà la plaça amb l’aroma de la beguda reusenca. La coca, feta de pa i elaborada al més pur estil de forner, s’ubicarà en diagonal des de l’Ajuntament fins a la Casa Navàs, oferint una imatge històrica al centre de la ciutat. Es servirà entre el públic, amb un total de 1.500 racions, i suposarà una fita inèdita: mai abans s’havia elaborat una coca de forner de tanta mida cremada amb vermut.
El regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, ha assegurat que “aquest acte és molt més que una proposta gastronòmica: és una mostra de talent i creativitat local. Vermuts Miró i Forn Sistaré són exemples de com els referents locals poden unir tradició i innovació per generar experiències úniques”.
Per la seva banda, Montserrat Caelles, directora general de Vermuts Miró, ha destacat que “estem molt orgullosos de participar en una iniciativa que uneix tradició i gastronomia. La Coca Ganxeta és un homenatge a la nostra ciutat, al vermut i als oficis artesans. Que sigui la més gran cremada amb vermut del món és un motiu d’orgull i un repte que volem que es mantingui en el futur”.
El mestre forner Xavier Pàmies Sistaré ha afegit que la proposta “transmet molt més que una simple coca: és pertinença a Reus i a l’ofici. Fer una coca amb vermut és una sensació única. A Reus som gent de foc, i encendre aquesta coca al mig del Mercadal és un gaudi indescriptible”.
A més, els assistents podran continuar la celebració als establiments de restauració de la plaça del Mercadal, que oferiran Vermut Miró a un preu especial d’un euro, completant així una experiència festiva i gastronòmica inoblidable.