Municipal
Adjudicades les obres de la nova instal·lació solar fotovoltaica a l’Escola la Vitxeta
Es preveu que l’obra es porti a terme en un termini de sis mesos
L’Ajuntament de Reus continua amb el desplegament de noves instal·lacions solars fotovoltaiques als centres educatius de la ciutat. Recentment s’ha adjudicat a l’empresa Soletec Proyectos e Instalaciones, per un import de 74.542, 62 euros (IVA inclòs), les obres de la nova instal·lació solar fotovoltaica que s’ubicarà a la coberta de l’Escola la Vitxeta.
Aquesta instal·lació comptarà amb una potencia pic de 115,20 kWp i una generació anual de 158.985 kWh/any, ampliant la producció solar a l’escola, que ja comptava amb una primera instal·lació de 14,8 kWp. Es preveu que l’obra es porti a terme en un termini de sis mesos.
Per la seva banda, les escoles Rubió i Ors i l’institut escola Pi del Burgar també es troben en procés d’ampliar les seves instal·lacions solars fotovoltaiques. Actualment tenen el projecte redactat i estan pendents de la licitació de les obres. Aquestes instal·lacions funcionaran amb règim d’autoconsum i els excedents seran gestionats per Reus Energia.
Aquesta actuació es finança íntegrament amb una subvenció de la Diputació de Tarragona del Pla ImpulsDipta.