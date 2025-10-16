Teatre
Torna el Festival Quarts de Teatre amb més espais, més propostes i un espectacle de cloenda
Enguany l’actriu Lourdes Domènech serà l’encarregada de dinamitzar La Llotja
El proper 15 de novembre, Reus es convertirà en un gran escenari amb la 7a edició del Festival Quarts de Teatre, el festival de microteatre que convida el públic a viure històries breus, intenses i de proximitat en espais singulars de la ciutat.
Després de l’èxit de la passada edició, que va exhaurir totes les entrades, el festival creix i s’expandeix amb nous espais, més propostes i una cloenda oberta a tothom. L’objectiu és consolidar-se com una cita imprescindible dins el calendari cultural del Camp de Tarragona.
Quatre espais i un gran final a La Llotja
Enguany, les quatre obres seleccionades es representaran en quatre espais diferents: El Círcol, l’Espai Boule, el Teatre Bartrina i la Galeria Antoni Pinyol. Aquesta nova estructura crea una autèntica ruta teatral per la ciutat, que convida el públic a redescobrir racons emblemàtics i posar en valor el patrimoni cultural de Reus.
El punt neuràlgic continuarà sent La Llotja de Reus, que obrirà portes a partir de les 18 h com a espai de trobada amb música en directe, ambient festiu i oferta gastronòmica. Des d’aquí es donarà el tret de sortida de la ruta teatral, i també s’hi viurà la cloenda del festival a les 21.30 h, amb lliurament de premis i un espectacle final obert al públic.
Com a novetat, enguany l’actriu Lourdes Domènech serà l’encarregada de dinamitzar La Llotja durant tota la jornada i exercir de mestra de cerimònies.
Obres escollides
Les obres que es podran veure són: L’Ascensor de la companyia Ves per on Teatre (Reus); To Scape de Judit Saula; Puto Coliving de la companyia La Confiança; i El Primero de la companyia Sis Produccions. Les entrades ja es poden adquirir a partir d’avui a través de la pàgina web oficial del Festival.
El preu és de 15 euros i inclou l’accés a les quatre obres del circuit. També es podran comprar el mateix dia del festival a la taquilla de La Llotja, fins a esgotar localitats.
La Gastroteatre
La Gastroteatre es consolida com un dels grans atractius del festival. A La Llotja, els assistents podran degustar quatre tapes creades especialment per ADN Zero Gluten Sistaré, Ferran Cerro Restaurant, Batticuore i Restaurant El Círcol, inspirades en les obres d’aquesta edició i maridades amb vins de quatre cellers del territori: Xavi Pallejà Viticultor, Celler Meritxell Pallejà, Cellers Escaladei i Celler Cecilio.
Aquest espai serà gratuït i obert a tothom fins a les 23 h, en un ambient distès amb animació, música en directe i espectacle final de cloenda, perquè tothom pugui viure l’ambient del festival, fins i tot sense entrada.