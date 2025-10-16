Gastronomia
Reus estrena la Mossegada Ganxeta, una ruta de tapes amb bolets i sabors de tardor
Del 17 d’octubre al 2 de novembre, 17 restaurants oferiran tapes maridades amb vi per 6 €
Reus dona la benvinguda a la Mossegada Ganxeta, una nova ruta de tapes que convida a gaudir dels sabors de la tardor. L’Associació d’Empreses d’Hostaleria de Reus (AEH Reus), amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha presentat aquest dijous les jornades gastronòmiques, que se celebraran del 17 d’octubre al 2 de novembre i comptaran amb la participació de disset restaurants de la ciutat.
Cada establiment oferirà una tapa elaborada amb productes de temporada, especialment bolets, i maridada amb un vi al preu de 6 euros. Entre els participants hi ha noms reconeguts com El Racó JP, Flaps, Vermut Rofes Restaurant, Xivarri, Soho By Tarraco, Circol o El Castell, entre d’altres.
Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, ha celebrat la iniciativa, destacant que “des de Reus Promoció agraïm aquesta nova proposta i hi donem suport perquè complementa encara més l’oferta gastronòmica de la ciutat amb el valor afegit de fer servir productes del territori”.
Per la seva banda, el president de l’AEH Reus, Víctor Perales, ha remarcat que “aquesta iniciativa és una oportunitat per cuinar amb bons productes de la nostra comarca, com els bolets, l’oli, la patata o l’avellana, i obtenir plats deliciosos”. Des dels bolets i castanyes de les Muntanyes de Prades fins a les olives i hortalisses del Baix Camp, la ciutat serà una fidel representació dels sabors del territori.
A més, els comensals podran votar la seva tapa preferida a través de l’aplicació Mossegada Ganxeta, disponible al web de l'AEHT. Les propostes de cada restaurant ja es poden consultar en línia.