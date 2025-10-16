Política
Recta final per tancar ordenances i pressupostos
El govern municipal treballa intensament amb l’objectiu de portar els comptes al ple del divendres de la setmana vinent
El mòbil de Manel Muñoz, el regidor d’Hisenda, treu fum i el seu despatx bull de frenètica activitat. Octubre era el mes fixat al calendari per intentar tenir enllestits els comptes de l’Ajuntament de Reus per al 2026. El ple, previst en un primer moment per a demà, es va ajornar una setmana, concedint un temps afegit d’incalculable valor. Amb el divendres 24 com a següent fita, el govern municipal està fent mans i mànigues per aprovar els pressupostos i les ordenances fiscals en una única sessió.
Al davant quedaran, encara, uns dies intensos i feixucs. La primera tinent d’alcaldessa, Noemí Llauradó, ja va avançar la setmana passada que la feina relativa a les taxes i tributs estava «més avançada». Els pressupostos requerien un esforç extra. No només per les dificultats que ja comporta intentar satisfer tothom i que, en conseqüència, ningú quedi satisfet, sinó també perquè el 2026 serà l’últim any sencer que afrontarà el present govern municipal. El 2027 serà interromput per unes eleccions —i un període previ en què les inauguracions hauran de brillar per la seva absència— que gaudeixen del poder de decisió sobre el timó del vaixell: bé poden mantenir el rumb, virar-lo per complet o, simplement, canviar uns polissons per uns altres. Sembla que, en aquest context, regnava la sintonia entre els regidors de PSC, ERC i Ara i que tothom ha entès la premissa general, però els detalls són els més difícils de polir i, a la vegada, els que acaben marcant la diferència. La transformació del Carrilet, l’Eix Astorga i els barris meridionals sembla aposta segura, empesa i impulsada per ajuts externs. I és que els diners són finits.
Els socis celebren que l’assumpte està més encarrilat que dies enrere, si bé encara hi ha marge per canviar de decisió i postergar alguna votació; o totes. Ja s’ha començat a contactar amb l’oposició, que espera novetats en els pròxims dies. Manel Muñoz portarà bones o males notícies, en aquesta ocasió? Abans del Tió, el Pare Noel i els Reis, és l’encarregat de presentar els regals o el carbó. Mai està de més recordar que l’edil és la cara visible, però que hi ha molts elfs que, junts i amb disjuncions, han confeccionat el farcellet. Arriba un dels moments més esperats de l’any.