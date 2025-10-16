Serveis
En marxa les obres d’ampliació de l’aparcament del barri Pelai
Les obres permetran reordenar l'espai d'esbarjo per a gossos i ampliar la zona d'aparcament actual en una trentena de places noves.
L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana les obres d’ampliació de l’aparcament en superfície gratuït situat a la plaça de Joaquim Sorolla, al barri Pelai. L’actuació, impulsada per la Regidoria de Via Pública, també inclou la millora de l’espai d’esbarjo per a gossos ubicat a l’avinguda de Falset.
Aquesta intervenció dona resposta a una demanda del veïnat, que havia reclamat recuperar les places d’aparcament perdudes arran de la construcció del carril bici de l’avinguda de Falset. Amb el projecte, es crearan una trentena de noves places, gairebé duplicant la capacitat actual de l’aparcament del carrer de Narcís Monturiol. D’aquesta manera, s’aconsegueix fins i tot superar el nombre de places eliminades en el seu moment.
El nou aparcament ocuparà una superfície de poc més de 820 metres quadrats procedents de l’espai d’esbarjo per a gossos, sense que això comporti una reducció significativa d’aquest. Al contrari, la zona per a gossos també serà millorada amb la instal·lació de diversos elements d’agilitat i la col·locació de dues columnes d’enllumenat públic que donaran servei tant a l’àrea canina com a la nova zona d’aparcament.
«Amb aquesta actuació donem resposta a una demanda veïnal, recuperant i fins i tot ampliant les places d’aparcament de la zona, alhora que millorem l’espai d’esbarjo per a gossos. L’objectiu és continuar fent una ciutat més ordenada, còmoda i funcional per a tothom, escoltant les necessitats dels barris i buscant sempre l’equilibri entre els diferents usos de l’espai públic», ha manifestat el regidor de Via Pública, Daniel Marcos.