Economia
Les empreses catalanes han de «créixer en dimensió», el «repte» que es marca la Generalitat
La consellera Alícia Romero va oferir una xerrada a Reus on va detallar el Pla Catalunya Lidera
«Les nostres empreses han de créixer en dimensions». Clar i català. Així es va expressar la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, durant la seva conferència que va oferir a El Círcol ahir al vespre en la seva visita a Reus. La consellera va admetre que era una visita que la il·lusionava, ja que des de Mataró, ciutat d’on va ser regidora entre els anys 1999 i 2011, «sempre ens hem emmirallat una mica». «Compartim moltes coses, com la tradició industrial, són ciutats molt comercials, a prop d’altres capitals i, per tant, se’m fa més propera del que conec», va afirmar.
Ara bé, Romero va anar per feina en una xerrada en què van quedar dues premisses molt clares: l’economia «va bé», però «podria anar millor». En aquest sentit, va apuntar que l’economia catalana havia crescut amb un ritme «superior a l’espanyola i europea», però que, així i tot, el PIB per càpita continuava «estancat». Davant d’això, no va oferir cap excusa: «És veritat que també hem crescut en habitants, però no ens podem conformar com a resposta. Cal que les empreses siguin més competitives i generar una riquesa que puguem compartir».
Però com pretén aconseguir aquesta major competitivitat i productivitat per part de les empreses? En aquesta línia, la consellera va reivindicar el Pla Catalunya Lidera, aprovat per la Generalitat el passat mes de febrer amb una injecció de més de 18 milions d’euros. Una estratègia que ha de servir per assolir quatre reptes que la consellera va remarcar i, pel que fa al primer, es va detenir a posar especial èmfasi: «Les nostres empreses han de créixer en dimensions. Només un 11% de les empreses catalanes té més de 10 treballadors, és una xifra baixa». Una dada en la qual Reus no difereix especialment, ja que «el 40% de les pimes a Reus tenen menys de 10 treballadors, com a Catalunya».
«Hem d’aconseguir que les empreses guanyin dimensió per tal que inverteixin més i siguin capaces d’innovar i internacionalitzar-se. El nostre mercat intern està bé, però hem de ser capaços de sortir fora, ja que tenim productes de qualitat», va insistir. Unes exportacions catalanes que Romero va xifrar en 100.000 milions d’euros: «No és una dada menyspreable, però podria ser millor». Alhora, va reivindicar els productes de qualitat que és capaç d’exportar Catalunya i, entre aquests, els que ofereix un territori com Reus a través de sectors com l’agroalimentari.
Altres reptes
Els altres punts que la consellera d’Economia i Finances va marcar com a clau per aconseguir que l’economia catalana s’alci encara més va ser potenciar el capital humà, posar el coneixement al servei de les empreses i modernitzar el model productiu. «És important aconseguir captar talent i també oferir aquells perfils que les empreses demanden, que són perfils formats i, especialment, a través de la Formació Professional», va comentar. Ara bé, també va voler tenir un recordatori per les universitats com espais claus per «generar talent», però també per generar coneixement, un àmbit en el qual considera que Catalunya és un exemple. En aquest àmbit, el repte detectat per la consellera és un altre: «El problema que tenim en aquesta àrea és que hem d’aconseguir transmetre i aplicar aquest estoc de coneixement en les empreses».