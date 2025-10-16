Societat
L'AFA de l'Escola Prat de la Riba de Reus reprèn les mobilitzacions
L'associació de famílies assegura que la prova pilot del juny de 2025 va ser un èxit
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Escola Prat de la Riba reprendrà les mobilitzacions ciutadanes el pròxim divendres 24 d'octubre a les 15:55 hores. Aquesta acció es realitza per insistir a l'Ajuntament de Reus en la necessitat de pacificar l'entorn de l'escola i, concretament, de consolidar els talls de trànsit a l'avinguda President Companys durant les hores d'entrada i sortida. Aquesta mesura ja va demostrar ser un èxit en la prova pilot del juny de 2025.
La mobilització s'emmarca dins de la campanya Revolta Escolar i coincideix amb la jornada europea Streets for Kids (Carrers per als infants), que promou entorns escolars més segurs i saludables.
És el tercer curs que la comunitat educativa de l'Escola Prat de la Riba s'ha mobilitzat de manera constant per reclamar mesures efectives que garanteixin un entorn segur i saludable per als infants.
L'AFA recorda que l'informe de la prova pilot a l'avinguda President Companys va demostrar de manera concloent que la pacificació de l'entorn no només evita el risc d'atropellament, sinó que també millora la convivència i la qualitat de vida de la comunitat educativa.