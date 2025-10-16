Societat
Identifiquen més de 140 potencials biomarcadors que poden millorar la salut de les dones en la transició a la menopausa
L'estudi preclínic d'Eurecat aporta nous coneixements i obre camí per dissenyar intervencions en l'etapa perimenopàusica
El centre tecnològic Eurecat de Reus ha identificat més de 140 potencials biomarcadors en un estudi preclínic que podrien millorar la salut i el benestar de les dones en la transició cap a la menopausa. Segons el director de l'Àrea de Biotecnologia d'Eurecat, Antoni Caimari, disposar de biomarcadors que permetin identificar l'inici de la perimenopausa, abans de patir-ne els símptomes i les alteracions metabòliques, obre "noves oportunitats" per dissenyar intervencions per preservar les funcions endocrines i metabòliques en dones en aquesta etapa. També, explica, millora els símptomes vasomotors, l'osteoporosi i els riscos metabòlics associats a la postmenopausa, tot i que, sosté, caldrien assajos clínics per validar els resultats obtinguts.