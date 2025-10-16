Policial
Detecten onze immobles amb la llum punxada al barri de Mas Pellicer de Reus
Durant l'operatiu policial s'han identificat 17 persones, 9 amb diversos antecedents policials
Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Reus han detectat onze immobles amb la llum punxada al barri de Mas Pellicer en un operatiu policial conjunt per detectar defraudacions de fluid elèctric. Nou dels immobles eren domicilis, i els altres dos, locals comercials.
L'acció s'ha fet cap a les cinc de la tarda, i a banda dels policies també hi han participat tècnics especialitzats de la companyia de la llum. Les inspeccions s'han dut a terme en tres blocs d'habitatges i diversos locals. Els Mossos han obert els atestats corresponents per als onze casos de presumpte frau elèctric.
A més, s'han identificat 17 persones, 9 de les quals amb diversos antecedents policials. A més, els agents han tramitat el lliurament de dues citacions judicials vigents. El dispositiu, que ha acabat sense incidents, s'ha centrat també en la recerca de possibles plantacions interiors de marihuana en els domicilis d'aquests tres blocs inspeccionats.