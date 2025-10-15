Societat
Reus impulsa un projecte educatiu per visibilitzar el llegat de les dones a la ciutat
El recorregut es desplega com una gimcanan que condueix els participants per diferents punts emblemàtics de la ciuat.
L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d’Educació i amb la col·laboració del Casal de les Dones i el Gaudí Centre, ha presentat la gimcana “Les abelles perdudes”, una iniciativa educativa i comunitària que vol reconèixer el paper fonamental de les dones en la construcció de la ciutat. El projecte, que neix d’una proposta del Consell d’Infants del curs 2022-23, promou una mirada feminista, inclusiva i transformadora dins l’àmbit educatiu.
L’activitat, pensada per a escoles, famílies, entitats i públic general, es desenvolupa en forma de gimcana urbana que combina codis QR, reptes cooperatius i una narrativa que guia els participants per diversos punts emblemàtics de Reus. A cada parada, els visitants descobreixen la història d’una dona que ha deixat empremta a la ciutat: Magdalena Folch Solé, Martina Castells i Ballespí, Anna Sugrañes, Teresa Miquel Pàmies i Regina Figuerola.
Aquestes cinc figures, escollides per la seva diversitat i rellevància, representen només una mostra de les moltes dones reusenques que, al llarg del temps, han contribuït des del silenci o la invisibilitat al progrés social, cultural, científic i educatiu de la ciutat.
Amb aquesta proposta, el consistori busca fomentar la reflexió sobre el concepte de referent, identificar les desigualtats històriques de gènere i construir una memòria col·lectiva més justa i equilibrada. La gimcana també pretén trencar estereotips, impulsar el pensament crític i enfortir el sentiment de pertinença.
Segons la regidora d’Educació, Pilar López, “amb aquesta iniciativa, la ciutat de Reus fa un pas més en el seu compromís amb una educació igualitària, arrelada i activa, que reconegui el valor de les dones com a protagonistes del passat, del present i del futur”. Per la seva banda, la regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, ha remarcat que “visibilitzar les dones referents de la nostra ciutat, sovint ignorades o silenciades, no només repara aquesta absència, sinó que també les converteix en models inspiradors per a les generacions futures”.