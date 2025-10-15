Cinema
El Memorimage s’endinsa en biografies fascinants i en el poder sanador del cinema
La seva 20a edició tindrà lloc del 4 al 7 de novembre a Reus
El Memorimage - Festival Internacional de Cinema de Reus celebrarà la seva 20a edició del 4 al 7 de novembre al Teatre Bartrina, amb totes les sessions gratuïtes. Es tracta d’una edició molt especial en què el festival, especialitzat en cinema amb imatges d’arxiu, celebrarà 20 anys de compromís amb la difusió i reivindicació d’aquest patrimoni audiovisual col·lectiu, amb la seva reutilització creativa i amb la transmissió del seu valor a les noves generacions.
Entre les principals novetats de l’edició destaca una nova direcció artística a càrrec del director, productor i programador Agustí Argelich, que compta amb una extensa i consolidada trajectòria tant en el sector cinematogràfic com en la direcció artística de festivals, fet que li va atorgar la distinció de Membre d’Honor de l’Acadèmia del Cinema Català el maig de 2025.
El Memorimage 2025 oferirà una selecció dels millors films de l’escena nacional i internacional de l’últim any a la Secció Oficial, on s’abordarà la memòria i el poder reparador del cinema amb The Unifixing, de Nicole Betancourt, un retrat íntim on la directora entrellaça la seva història personal de sanació del propi cos amb la crisi climàtica mundial, i la multipremiada La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski, qui explora la reparació amb imatges en un viatge sensorial on combina la seva pròpia història amb arxius de l’Amazònia d’inicis del segle XX.
Completen la Secció Oficial tres pel·lícules d’històries personals memorables: Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian, un documental dedicat a la vida i obra cinematogràfica del director Pere Portabella, que alhora repassa els últims 70 anys d’història d’Espanya i Europa; El petit peó, de Joan Gamero, un projecte biogràfic que rescata la figura del geni dels escacs Arturo Pomar, utilitzat i abandonat pel règim franquista, i Merckx, de Christophe Hermans i Boris Tilquin, dedicat a l’extraordinari èxit i també les dificultats que va afrontar aquesta llegenda del ciclisme.
'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei', pel·lícula inaugural
Inaugurarà aquesta edició tan especial la pel·lícula Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei, de Jorge Cebrián, sobre la fascinant vida novel·lesca d’un personatge real, carismàtic i descarat, que va convertir-se en llegenda en autoproclamar-se Rei d’Andorra el 1934 sense tenir cap lligam amb la reialesa, interpretat per Manel Piñero. El film, coproduït per 3Cat i Qucut, és fruit de més de 10 anys d’investigació d’arxius d’arreu del món, des de documents secrets fins a fitxes policials i premsa de l’època, per reconstruir el trencaclosques d’una vida tan real com increïble.
La gala inaugural se celebrarà el dimarts 4 de novembre, a les 21 h, al Teatre Bartrina i comptarà amb col·loqui posterior amb Manel Piñero i una copa de cava per brindar pel 20è aniversari del festival. Com és habitual, la gala inaugural serà oberta al públic, que pot inscriure’s de manera gratuïta en aquest formulari.
Pròximament, es desvelarà tota la programació d’enguany, completada per les habituals seccions MemoriReus, dedicada al Camp de Tarragona; la secció MemoriJove, per al públic adolescent; la pel·lícula de cloenda dins d’una gala molt especial per acomiadar l’edició, i moltes novetats més.