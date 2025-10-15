Mobilitat
EasyJet estrenarà dues noves rutes aèries que connectaran Reus amb Bristol i Newcastle el 2026
L'acord és fruit del treball de la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus que lidera el Patronat de Turisme de la Diputació
L’aeroport de Reus comptarà amb dues noves rutes aèries que connectaran la Costa Daurada amb Bristol i Newcastle el 2026. La connexió amb Bristol s’iniciarà el 25 de juny amb dos vols setmanals els dijous i diumenges que s’allargaran fins al 22 d'octubre. Pel que fa als vols a Newcastle, començaran l'1 d'agost amb dos freqüències setmanals tots els dimecres i dissabtes fins al 24 d'octubre. Aquestes dues rutes seran operades per la companyia EasyJet, qui ja té connexions des de l’aeroport de Reus amb Belfast, Glasgow, Manchester i Londres.
A més de les noves rutes anunciades per al 2026, l’activitat a l’aeroport de Reus també es veurà incrementada gràcies a l’ampliació de les freqüències dels vols amb París Orly operats per Vueling, que passaran dels 2 als 3 setmanals. Aquesta ampliació en l’activitat és fruit del treball conjunt de la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus, que compta amb l'impuls del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i que treballa per a un creixement sostingut del trànsit aeri, la diversificació de mercats i operadors i per a la desestacionalització, entre d’altres objectius.
Des del gener i fins al mes de setembre, l’aeroport de Reus ha rebut enguany 1.184.990 passatgers, des del mes de gener al setembre d’enguany, un 12,9% més que en el mateix període de l’any passat. En total, s’espera que enguany hi hagi un increment d’entre el 13 i el 15% respecte el 2024, arribant a l’1,35 milions de passatgers. Els mercats irlandès i britànic representen el 85% del total de passatgers que passen per l’aeroport, però des de la Taula de l’Aeroport es treballa per diversificar l’origen i el destí dels viatgers. Aquesta feina s’ha traduït amb les noves rutes incorporades en els darrers anys cap a França i Alemanya, així com en els vols xàrter cap a la República Txeca i Portugal.
Per últim, pel que fa a la tasca que es fa per desestacionalització, durant el 2015, els mesos de temporada baixa (abril, maig i octubre) concentraven només un 24% del total de passatgers, mentre que el 2024 aquesta proporció va créixer fins al 33,5%.