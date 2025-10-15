Diari Més

Mobilitat

EasyJet estrenarà dues noves rutes aèries que connectaran Reus amb Bristol i Newcastle el 2026

L'acord és fruit del treball de la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus que lidera el Patronat de Turisme de la Diputació

Un avió d'Easyjet a l'aeroport de Reus.

Un avió d'Easyjet a l'aeroport de Reus.Cedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’aeroport de Reus comptarà amb dues noves rutes aèries que connectaran la Costa Daurada amb Bristol i Newcastle el 2026. La connexió amb Bristol s’iniciarà el 25 de juny amb dos vols setmanals els dijous i diumenges que s’allargaran fins al 22 d'octubre. Pel que fa als vols a Newcastle, començaran l'1 d'agost amb dos freqüències setmanals tots els dimecres i dissabtes fins al 24 d'octubre. Aquestes dues rutes seran operades per la companyia EasyJet, qui ja té connexions des de l’aeroport de Reus amb Belfast, Glasgow, Manchester i Londres.

A més de les noves rutes anunciades per al 2026, l’activitat a l’aeroport de Reus també es veurà incrementada gràcies a l’ampliació de les freqüències dels vols amb París Orly operats per Vueling, que passaran dels 2 als 3 setmanals. Aquesta ampliació en l’activitat és fruit del treball conjunt de la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus, que compta amb l'impuls del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i que treballa per a un creixement sostingut del trànsit aeri, la diversificació de mercats i operadors i per a la desestacionalització, entre d’altres objectius.

Des del gener i fins al mes de setembre, l’aeroport de Reus ha rebut enguany 1.184.990 passatgers, des del mes de gener al setembre d’enguany, un 12,9% més que en el mateix període de l’any passat. En total, s’espera que enguany hi hagi un increment d’entre el 13 i el 15% respecte el 2024, arribant a l’1,35 milions de passatgers. Els mercats irlandès i britànic representen el 85% del total de passatgers que passen per l’aeroport, però des de la Taula de l’Aeroport es treballa per diversificar l’origen i el destí dels viatgers. Aquesta feina s’ha traduït amb les noves rutes incorporades en els darrers anys cap a França i Alemanya, així com en els vols xàrter cap a la República Txeca i Portugal. 

Per últim, pel que fa a la tasca que es fa per desestacionalització, durant el 2015, els mesos de temporada baixa (abril, maig i octubre) concentraven només un 24% del total de passatgers, mentre que el 2024 aquesta proporció va créixer fins al 33,5%.

tracking