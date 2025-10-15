Vaga 15-O
Desenes persones protesten per Reus amb motiu de la vaga per Palestina
Els manifestants s'han agrupat per caminar plegats cap al centre de la ciutat
Desenes de persones han iniciat a primera hora del matí de dimecres una protesta pels carrers de Reus amb motiu de la vaga per Palestina. Els manifestants s'han anat movent per diferents carrers de la ciutat amb càntics de «no és un conflicte, és un genocidi» o «Palestina llibertat». Tots ells encapçalaven una pancarta on es podia llegir «Per la llibertat dels pobles». Els participants han passat per l'estació de bus de Reus i pels jutjats, entre d'altres indrets.
Aquestes accions han estat convocades per diversos sindicats, organitzacions i col·lectius de la ciutat de cara a la Vaga General del 15 d’octubre. A les 8 h del matí han fet un primer piquet, que ha sortit des de la plaça Gabriel Ferrater al Barri Fortuny; a les 9:30 h, s'ha fet un segon piquet a l’avinguda Marià Fortuny amb el camí de Valls. Les activitats al matí conclouran a les 12 h, a la plaça Mercadal, amb una concentració i es reprendran a la tarda, a les 18 h, amb la manifestació que iniciarà al Mercat del Carrilet.