El Freestyle World Tour arriba a Reus aquest dissabte
Les grans dimensions, versatilitat i característiques tècniques del Pavelló Olímpic Municipal han fet que l’organització escollís Reus per organitzar aquest esdeveniment
Reus es convertirà aquest dissabte, 18 d’octubre, en la capital mundial del freestyle motocross amb l’arribada del Freestyle World Tour 2025, l’esdeveniment més prestigiós d’aquesta disciplina. El Pavelló Olímpic Municipal acollirà, a partir de les 19.30 hores, un espectacle únic amb salts de més de 15 metres d’altura i distàncies de fins a 30 metres, que sorprendran el públic amb acrobàcies espectaculars.
L’acte de presentació s’ha celebrat aquest dimarts al matí amb la presència del regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, i el director tècnic del tour, Isaac Gómez Firmino, que han destacat “l’aposta de Reus per grans esdeveniments esportius i d’entreteniment de nivell internacional”.
Segons l’organització, la venda d’entrades ha estat un èxit, i s’espera un pavelló ple de gom a gom. El públic podrà gaudir d’un espectacle apte per a totes les edats, amb salts i figures tan icòniques com el cliffhanger, el bar attack o el backflip, combinats amb un muntatge d’efectes especials, explosions i jocs de llums.
Entre els participants destaquen Dany Torres, campió mundial del Red Bull X-Fighters; Pedro Moreno, quatre vegades campió d’Espanya; Guillem Navas, doble medalla de bronze als X-Games; Greg Rowbottom, un dels riders internacionals més reconeguts, i Raül Lerena, llegenda viva del freestyle.
El Pavelló Olímpic de Reus ha estat escollit per les seves grans dimensions, versatilitat i característiques tècniques, factors que el converteixen en un espai ideal per acollir un esdeveniment d’aquesta magnitud. La cita compta amb el suport de la Regidoria de Salut i Esports i de Reus Esport i Lleure.
Des dels seus inicis a Alemanya, el Freestyle World Tour ha celebrat més de 200 esdeveniments arreu del món, amb més d’un milió i mig d’espectadors. Cada parada de la gira combina la competició esportiva amb un gran espectacle visual, pensat per captivar tant infants com adults.