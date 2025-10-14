Policial
Detingut a Reus per diverses estafes telefòniques fent-se passar per treballador d'un banc
El jove deia a les víctimes que transferissin diners a un compte per evitar moviments estranys
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres de la setmana passada a Reus un home de 21 anys com a presumpte autor de sis delictes d’estafa amb els que hauria aconseguit més d'11.000 euros. Els agents van iniciar al mes de maig a Martorell una investigació sobre diversos casos per estafa de la modalitat coneguda com a Voice Phishing.
Aquesta estafa es basa en un contacte inicial amb la víctima on l’autor es fa passar per personal acreditat de la seva entitat bancària. L’estafador diu a la víctima que s’estan fent moviments fraudulents en el seu compte bancari i que transfereixi urgentment els seus diners a un altre compte bancari. En aquest moment, la por de la víctima a perdre els diners i la credibilitat que l’autor de l’estafa té perquè facilita tot un seguit de dades personals de la víctima, li fan pensar que realment parla amb el seu banc, portant-los a l’engany i a l'autorització de moviments bancaris no volguts.
Arran de la investigació es va localitzar un total de sis víctimes que havien patit estafes per valor de més d'11.000 euros. Paral·lelament, l’autor material de l’estafa feia servir altres persones que es donaven d’alta en línies telefòniques, des de les quals trucava a les víctimes i d’aquesta forma, no aparèixer com a titular d’aquells números de telèfon que emprava per a les estafes, igual que als comptes que rebien les transferències fraudulentes, a nom també de testaferros.
Finalment, mossos d'investigació de Reus, que també tenien una investigació oberta per delictes d’estafa del mateix autor, van localitzar, identificar i detenir l’autor, el passat 8 d’octubre, a Reus, on es van desplaçar els investigadors de Martorell per detenir-lo per les sis estafes investigades des de Martorell.