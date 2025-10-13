Cultura
"Reus 1900. Festa Modernista" consolida el seu èxit exhaurint totes les entrades
La tercera edició posa de manifest que la Festa és una proposta madura i consolidada, fent implicar les entitats i la ciutadania.
La tercera edició de la Reus 1900. Festa Modernista ha tancat aquest diumenge 12 d’octubre amb un èxit rotund: totes les entrades per a les més de 170 activitats programades s’han exhaurit. L’esdeveniment, que s’ha celebrat durant diversos dies, consolida així la seva posició com una de les cites culturals més destacades de la ciutat i reforça la implicació del teixit patrimonial, associatiu i ciutadà de Reus.
Durant aquesta edició, la ciutat s’ha transformat novament en un escenari de principis del segle XX, oferint una immersió completa en l’univers modernista. Més de vuitanta entitats i col·lectius hi han participat activament, donant vida a espectacles de recreació històrica, rutes guiades, activitats teatrals i visites a espais patrimonials com la Casa Navàs, la Casa Rull, el Palau Bofarull, l’Institut Pere Mata o la Casa Gasull.
El tema central d’enguany ha estat la gastronomia, coincidint amb el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Les activitats han explorat la relació entre alimentació, cultura i societat a principis del segle XX, amb rutes de tast, demostracions culinàries i representacions que contrastaven el menjar popular amb els grans banquets burgesos.
Reus ha comptat enguany amb Canet de Mar com a ciutat convidada, en un gest de complicitat entre municipis vinculats a l’arquitectura de Domènech i Montaner. L’Associació El Centru hi ha aportat recreacions teatrals pròpies, mentre que altres grups provinents d’Alcoi, Terrassa, Igualada, Badalona o Alemanya han reforçat el caràcter obert i col·laboratiu de la festa.
Un dels aspectes més destacats ha estat el compromís amb la cultura accessible: diverses activitats han incorporat llengua de signes, audiodescripció i pictogrames per facilitar la participació de tothom. La plaça Prim s’ha convertit en l’epicentre familiar, amb tallers i jocs per a infants que han permès descobrir el Reus de 1900 de manera lúdica i educativa.