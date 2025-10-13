Mobilitat
L'Aeroport de Reus ja supera el total de passatgers del 2024
Fins al setembre es van registrar 1.184.990 passatgers, un 12,9% més que durant el mateix període del 2024
L'Aeroport de Reus ha superat a l'acumulat fins al setembre la xifra de passatgers de l'any 2024, quan es va registrar un total de 1.181.520. Així, durant els nou primers mesos de l'any s'han assolit un total de 1.184.990 passatgers, un 12,9% més que els mateixos mesos de l'any passat. L'aeroport ha registrat durant aquest mes de setembre 207.811 passatgers, un 15,7% més en comparació del mateix període de l'any passat.
Al setembre, l'aeroport ha assolit un total de 2.442 operacions, una xifra un 13,6% més gran en relació amb els moviments d'aeronaus registrats el mateix mes del 2024. Des de començament d'any, el total de moviments d'aeronaus és de 18.355, un 2,7% més que en el mateix període de 2024.
Pel que fa a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha arribat al setembre a 5.279.003 passatgers i 32.402 operacions. Per part seva, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 299.797 viatgers i 2.894 moviments d'aeronaus. Finalment, l'Aeroport de Sabadell ha gestionat 4.842 enlairaments i aterratges i un total de 430 passatgers.