Política
Junts i la JNC impulsen “Reus és jove” per fomentar oportunitats per als joves
Junts i la JNC denuncien que el govern municipal no té en compte les necessitats dels joves a la ciutat i no té ni idees ni projectes engrescadors malgrat les moltes potencialitats que té Reus.
Junts per Reus i la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) han posat en marxa la campanya “Reus és jove”, una iniciativa que s’allargarà fins al 2027 amb l’objectiu de convertir la ciutat en un espai amb més oportunitats pels joves i on puguin desenvolupar el seu projecte de vida.
Amb aquesta proposta, Junts i la JNC denuncien la manca d’iniciatives del govern municipal en matèria de polítiques juvenils i afirmen que volen actuar com a contrapès davant el que consideren “una inacció” per part de l’Ajuntament.
La campanya es basa en tres grans eixos: habitatge i emancipació, per facilitar l’accés dels joves a un pis propi, educació, emprenedoria i ocupació, per promoure la formació i la creació de llocs de treball de qualitat. I finalment oci, cultura, esport i lleure, per reforçar la vida social i cultural juvenil a Reus.
En aquesta línia, al llarg dels pròxims dos anys, Junts i la JNC impulsaran propostes al ple municipal, organitzaran actes i trobades amb entitats i joves de la ciutat, i promouran espais de participació per recollir idees i necessitats.
Durant la presentació de la campanya, celebrada divendres passat, hi van intervenir Arnau Llambrich, coordinador territorial de la JNC; Arnau Camacho, nou cap local de la JNC a Reus; Gerard Gort, president local de Junts per Reus, i Mariluz Caballero, regidora del grup municipal.
Els impulsors de la iniciativa van destacar que “els joves no som el futur, som el present que determinarà el futur”, i van resumir l’esperit de la campanya amb el lema: “Volem fer de Reus la teva oportunitat.”