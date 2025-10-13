Economia
Fruselva Global inaugura a Xile la planta d’aliments infantils més gran de Llatinoamèrica
Les noves instal·lacions volen generar més de mil llocs de treball en els pròxims anys i formen part d’una inversió de més de 70 milions de dòlars que ha realitzat la multinacional des de la seva arribada a la Regió del Maule
Amb la presència de la ministra d’Agricultura, Ignacia Fernández; el delegat presidencial de la Regió del Maule, Humberto Aqueveque; el governador regional del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca; l’ambaixadora d’Espanya a Xile, Laura Oroz, i diverses autoritats nacionals i d’Espanya, la multinacional Fruselva Global ha inaugurat al Maule la seva nova planta d’aliments infantils, la més gran de Llatinoamèrica en la seva especialitat i la primera exportadora en la seva categoria. El projecte consolida la Regió del Maule com un pol agroindustrial i exportador de rellevància mundial.
Amb una inversió de 40 milions de dòlars, la planta genera actualment 600 llocs de treball directes durant els 365 dies de l’any, i es preveu que arribi a més de 1.000 llocs el 2030, dinamitzant l’economia regional. També destaca el percentatge elevat de dones a la plantilla, en línia amb el compromís de l’empresa amb la diversitat, l’equitat i la inclusió.
Des de la seva arribada a Xile, Fruselva Global ha invertit 70 milions de dòlars i té prevista una inversió de 60 milions més per als pròxims quatre anys.
Durant l’acte d’inauguració de la nova planta, la ministra d’Agricultura de Xile va destacar que “projectes com Fruselva confirmen que la Regió del Maule es consolida com un hub agroindustrial i exportador, amb pilars basats en la inversió estrangera, la ocupabilitat femenina, la innovació tecnològica i la sostenibilitat, per a un Xile que mira cap al futur. Des del Ministeri d’Agricultura ho celebrem i ho acompanyem, perquè estem convençuts que una agroindústria sostenible, inclusiva i competitiva és essencial per avançar cap a un país més pròsper, més equitatiu i compromès amb la seva gent i el seu territori.”
El president i fundador de Fruselva Global, Xavier Martínez i Serra, va posar en valor aquest pas en l’expansió global de la companyia: «Estem molt feliços de continuar invertint a Xile, un país que ha estat fonamental en el nostre compromís global. La Regió del Maule ens ofereix un ecosistema agrícola i humà únic, que volem continuar potenciant amb innovació, ocupació i desenvolupament sostenible. Aquesta nova planta és una mostra de la nostra confiança en la regió i en la seva gent».
Martínez i Serra va afegir que aquest projecte simbolitza no només el creixement industrial, sinó també la consolidació d’una visió que va començar fa més de quinze anys. “La instal·lació, amb tecnologia d’avantguarda, és un símbol d’innovació que transforma, ofereix sostenibilitat que cuida i progrés compartit amb les comunitats. Volem que sigui un referent no només a nivell econòmic i tecnològic, sinó també en compromís social i humà.”
El CEO de Fruselva Global, Javi Hernández, va subratllar que “el nostre major orgull no només està en les xifres, sinó en la qualitat de les persones que fan possible aquest projecte. A Fruselva creiem en el talent local i en la capacitat de la nostra gent per transformar la indústria des del Maule cap al món. Aquesta planta no només produirà aliments infantils, sinó que projectarà el compromís, la creativitat i la resiliència de qui en forma part d’aquesta comunitat.”
Una planta amb identitat i propòsit
La nova planta es defineix per la seva sostenibilitat, innovació tecnològica i benestar de les persones. Compta amb total autonomia energètica mitjançant dos sistemes: generadors d’autoconsum i una planta fotovoltaica pròpia. A més, prioritza la qualitat de vida dels seus treballadors, amb llar d’infants, sala de lactància, menjador gratuït, assegurances mèdiques i transport.
La instal·lació de 130.000 m² destina 25.000 m² a àrees cobertes i 23.000 només a àrees productives i logístiques. Integra dues plantes productives que permeten fabricar tant aliments convencionals com productes especials —amb al·lèrgens, probiòtics, vitamines i proteïnes— sota estrictes estàndards de seguretat alimentària, convertint Fruselva en el primer cofabricant infantil amb solucions segures per a la introducció d’al·lèrgens.
La gestió sostenible d’aigües residuals (RILES) mitjançant tecnologia MBR situa la planta entre les més netes del sector. A més, s’imparteixen més de 4.500 hores anuals de capacitació, enfortint el talent i la innovació.
Un model d'indústria amb impacte positiu
Fruselva Global referma el seu compromís amb l’impacte socioambiental com a empresa certificada B Corp, que combina rendibilitat amb un model de negoci responsable basat en els principis ESG (Medi Ambient, Social i Governança). En aquesta línia, compta amb certificacions Clean Label, Plant Based, Gluten Free, Non GMO i Biodinàmica (Demeter).
És un envasador de cofabricació líder a nivell mundial, especialitzat en el format pouch. La planta opera sota estàndards internacionals i al més alt nivell de certificació de qualitat i seguretat alimentària (BRCGS AA), socials i ètics (SMETA/Sedex), religiosos (Kosher i Halal) i orgànics per als mercats de Xile, EUA, Europa, Japó, Brasil, la Xina, el Canadà i Mèxic. Compromesa amb el seu entorn, la companyia col·labora amb institucions locals i promou la cultura “Poka Yoke” (fes-ho fàcil), reforçant l’eficiència i la seguretat en cada procés. Així, impulsa el desenvolupament agroindustrial regional, transformant la producció agrícola en aliments infantils d’alt valor afegit i consolidant-se com el primer exportador xilè del sector.