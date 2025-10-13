Successos
Dos ferits en un accident a Reus, on una de les conductores va donar positiu en alcoholèmia
El sinistre viari es va produir a l’avinguda Salou
Dues persones van resultar ferides diumenge la tarda com a conseqüència d’un accident a l’avinguda Salou de Reus. En aquest, el xoc va ser per persecució amb quatre vehicles implicats.
La Guàrdia Urbana de Reus i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van activar fins el lloc. Allà van atendre a dos persones, dos dels conductors, que van ser traslladats fins el Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic lleu.
Per la seua part, es van realitzar les proves d’alcoholèmia als conductors i una d’elles va donar positiu (0,48 mg/l). Per aquesta raó s’ho investiga com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i trobar-se implicada en un accident de trànsit com presumpta causant del sinistre viari. A més, el seu vehicle va ser immobilitzat i traslladat fins el dipòsit municipal.