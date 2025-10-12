Cultura
Reus viatja al 1900 per reviure l'època daurada del modernisme amb una festa de recreació històrica
La gastronomia centra la tercera festa Reus 1900, que penja el cartell de complet en la majoria d'actes amb aforament
La classe obrera, la burgesa i la humil tornen a compartir l'espai públic en la tercera edició de la Reus 1900 Festa modernista que té per bandera el rigor històric.
La població es vesteix segons el seu estatus social, una implicació que s'ha traduït en carrers plens de personatges propis d'un altre moment històric.
«Volem que la ciutat sencera es vesteixi d'època, sabem que és complicat, però ho volem treballar des de polítiques de joventut, de gent gran i educació per interpel·lar a tothom», ha apuntat a l'ACN l'alcaldessa Sandra Guaita.
Enguany la cuina ha centrat la programació, coincidint amb la proclamació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia, i ha penjat el cartell de complet en la majoria d'actes amb aforament limitat.
Per tercer any consecutiu, el centre de Reus ha fet un viatge en el temps per tornar a una de les èpoques més destacades de la ciutat, a principis del segle XX. La recreació històrica de la festa modernista s'ha completat amb una programació cultural que ha combinat actuacions teatrals amb visites d'arquitectura modernista repartida per la ciutat.
Com a novetat, enguany s'ha ampliat el nombre d'espais visitables, com ara el Palau Bofarull o el campanar de la Prioral de Sant Pere. Si bé no es tracta d'espais estrictament modernistes, l'organització apunta que van tenir un paper destacat per a convertir-se en la segona ciutat del país durant aquesta època.
La cuina ha estat el punt en comú de tota la programació, coincidint amb la proclamació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia. Entre altres propostes, s'han fet activitats per donar a conèixer què es menjava en aquest període històric, un menú que variava notablement en funció de la classe social que s'ocupava.
De fet, els diferents estatus socials s'han fet notoris durant tot el cap de setmana, de la mà de reusencs i reusenques que s'han implicat en la festa a través de la vestimenta. Així, els carrers s'han omplert de burgesos, obrers, pagesos i servents, entre altres personatges.
Vestir-se de burgesa per un dia
El rigor històric ha marcat la indumentària de tots els participants, que havien de seguir fil per randa el protocol establert per poder lluir la roba tal com s'esperava segons la seva posició social. «Et pots disfressar qualsevol dia i festa, però això és una recreació històrica. Estem intentant recrear el Reus del 1900 i s'ha de seguir el protocol de l'època», ha remarcat una de les participants, la reusenca Marta Bros, qui ha escollit vestir-se de burgesa. «El primer any vaig anar de pagesa, però vaig decidir que em feia més il·lusió anar de rica, ja que per un dia a l'any ho puc ser», ha bromejat.
Per facilitar complir amb el protocol, abans de la festa s'han organitzat tallers per donar a conèixer les claus per vestir-se correctament. La modista Ana de la Cruz va ser l'encarregada d'elaborar-lo tres anys enrere, en un document on queden delimitades les normes a seguir per formar part d'una classe social o altra. En el seu cas, el vestit de burgesa de la classe alta que ha estrenat per aquesta ocasió li ha comportat tres mesos de feina, incloent-hi tota la recerca històrica necessària per fer-lo el més fidedigne a la realitat possible.
L'organització aspira a implicar més a la ciutadania
De fet, promoure la implicació ciutadana és un dels objectius marcats per l'organització; l'alcaldessa Sandra Guaita ha subratllat la voluntat d'impulsar polítiques de joventut, gent gran i educació centrades en aquesta festa, per interpel·lar a tota la població. «Ja estem pensant en què més fer l'any vinent a les escoles i instituts perquè la gent jove se senti interpel·lada. El fet de portar-ho als centres cívics, on la gent es pot fer els seus vestits, fa que més gent de la ciutat participi en la festa», ha indicat a l'ACN.
Amb tot, l'organització es mostra satisfeta davant la resposta del públic, si bé encara no s'han tancat xifres oficials d'assistents. En aquest sentit, celebren l'ambient que s'ha viscut als carrers durant tot el cap de setmana, així com haver exhaurit gairebé totes les entrades en les actuacions que requerien aforament limitat.