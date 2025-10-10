Salut
Reus commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb un homenatge al doctor Francesc Tosquelles
Aquest acte s’inclou dins la programació de la setena edició del Mes de la Salut Mental, amb el lema «Veus que cal escoltar», organitzada per l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials conjuntament amb la Regidoria de Salut i Esports.
Reus s’ha sumat aquest divendres, 10 d’octubre, a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental amb un acte institucional al Centre de Lectura, en el marc de la setena edició del Mes de la Salut Mental, que enguany porta per lema «Veus que cal escoltar».
La jornada ha començat amb la lectura del manifest per part d’usuàries de la Fundació Pere Mata, seguit de la projecció del vídeo Veus de l’Associació de Salut Mental Doctor Tosquelles. L’acte ha culminat amb la intervenció del doctor Antonio Labad, que ha destacat la importància de la figura del doctor Francesc Tosquelles, pioner en la humanització dels tractaments psiquiàtrics. Labad, que va compartir trajectòria professional amb ell, ha subratllat la seva aportació a la psiquiatria moderna i la seva defensa d’una atenció més propera i respectuosa amb els pacients.
A continuació, Labad i Jordi Garcia, president de l’Associació de Salut Mental Doctor Tosquelles, han presentat el Nano del Dr. Tosquelles, una escultura creada per Àngels Cantos amb el suport de la Diputació de Tarragona, com a homenatge al llegat del psiquiatre reusenc.
L’acte s’emmarca dins un conjunt d’activitats organitzades per l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i la Regidoria de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus, amb la col·laboració d’entitats com Aspercamp, Supera’t, Fundació Villablanca, Institut Pere Mata i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, entre d’altres.
El Mes de la Salut Mental té com objectiu visibilitzar la importància del benestar emocional i combatre l’estigma associat als trastorns mentals. Per això, durant tot el mes es duran a terme activitats a biblioteques, instituts, centres cívics i equipaments culturals de la ciutat.
El manifest d’aquest 2025, sota el lema "Drets socials per una salut mental digna i accessible", recorda que la salut mental «és un dret humà fonamental» i alerta de la necessitat d’un sistema amb més recursos. Segons l’OMS, una de cada set persones al món conviu amb un trastorn mental, i a Espanya, l’any 2023, gairebé 4.000 persones van morir per suïcidi. El text denuncia la manca de professionals al sector —només 6 psicòlegs i 9 psiquiatres per cada 100.000 habitants— i reclama polítiques estructurals que abordin les causes socials i econòmiques que afecten la salut mental, com la precarietat laboral, la manca d’habitatge o la soledat.