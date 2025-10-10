Municipal
Liciten la redacció del projecte del refugi climàtic de l’escola Eduard Toda de Reus
Actualment s'estan realitzant els treballs a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel
L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació la redacció del projecte de renaturalització del pati de l’Escola Eduard Toda. Amb aquest ja són cinc els projectes de refugis climàtics als patis dels centres educatius de Reus que impulsa l’Ajuntament. Els altres quatre són a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel, i actualment ja estan en obres
Les actuacions de naturalització tenen com a objectiu adaptar els patis al context climàtic d’augment de temperatures generant zones d'estada confortables a partir de solucions basades en la natura. A més de millorar el confort dels patis per a usos escolars, aquests espais naturalitzats també es poden plantejar per ser espais accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar.
El projecte executiu de la naturalització del pati de l’Escola Eduard Toda es basarà en el projecte bàsic redactat pel despatx El globus vermell i finançat pel Departament d’Empresa i Treball.
El contracte de Servei de redacció del projecte executiu i direcció d’obra de les obres de naturalització del pati de l’escola Eduard Toda surt amb un pressupost de licitació de 14.641 euros (IVA inclòs)
Quatre refugis climàtics en obres
L’Ajuntament de Reus té actualment en obres les intervencions de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel. Els quatre projectes suposen la primera fase del Pla de Refugis Climàtics de Reus. Les obres avancen segons el termini previst.
El contracte es va adjudicar a l’empresa M. I. J Grusa SA amb un pressupost de 1.027.643,31euros (IVA inclòs). Les obres s’emmarquen en el RENATUReus.