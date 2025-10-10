Municipal
A licitació les obres de reforma de la sala immersiva del Gaudí Centre
El contracte compta amb un pressupost de licitació de 654.910,03 euros
L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació el contracte d’obres per a la reforma de la sala immersiva del Gaudí Centre. L’actuació forma part del projecte per renovar íntegrament l’edifici i la museografia elaborat per NAM ARQ Studio S.L. amb la col·laboració d'STOA, amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants i adaptar els espais a les noves necessitats tècniques i expositives.
L’obra que surt a licitació contempla la reforma de la sala immersiva situada a la tercera planta del Gaudí Reus, amb l’objectiu de millorar les condicions d’ús, accessibilitat i experiència del visitant. En aquest sentit, es crearà una nova sala immersiva que transformi radicalment l’experiència expositiva i museogràfica d’aquest nivell.
Amb tot, la reforma busca millorar les condicions d’ús, reforçar el relat expositiu i crear un espai immersiu de referència, potenciant l’experiència del visitant i la projecció cultural del museu. El contracte d'obres surt amb un pressupost de licitació de 654.910,03 euros (IVA inclòs).