A licitació les obres de reforma de la sala immersiva del Gaudí Centre

El contracte compta amb un pressupost de licitació de 654.910,03 euros 

Presentació del projecte guanyador del concurs d'idees de renovació del Gaudí Centre.

Presentació del projecte guanyador del concurs d'idees de renovació del Gaudí Centre.

L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació el contracte d’obres per a la reforma de la sala immersiva del Gaudí Centre. L’actuació forma part del projecte per renovar íntegrament l’edifici i la museografia elaborat per NAM ARQ Studio S.L. amb la col·laboració d'STOA, amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants i adaptar els espais a les noves necessitats tècniques i expositives.

L’obra que surt a licitació contempla la reforma de la sala immersiva situada a la tercera planta del Gaudí Reus, amb l’objectiu de millorar les condicions d’ús, accessibilitat i experiència del visitant. En aquest sentit, es crearà una nova sala immersiva que transformi radicalment l’experiència expositiva i museogràfica d’aquest nivell.

Amb tot, la reforma busca millorar les condicions d’ús, reforçar el relat expositiu i crear un espai immersiu de referència, potenciant l’experiència del visitant i la projecció cultural del museu. El contracte d'obres surt amb un pressupost de licitació de 654.910,03 euros (IVA inclòs).

