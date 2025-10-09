Economía
Rècord de sol·licituds als ajuts municipals per a noves empreses a Reus
L’Ajuntament de Reus ha exhaurit la convocatòria d’ajuts d’Empresa 2025, dotada amb 85.000 euros
L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació, ha exhaurit la convocatòria d’ajuts d’Empresa 2025, dotada amb 85.000 euros, després d’haver rebut un total de 58 sol·licituds dins el termini establert, que va finalitzar el 31 d’agost. Aquesta edició ha estat la que ha registrat un major nombre de peticions des que es van crear aquestes subvencions municipals destinades al foment de l’activitat econòmica i l’emprenedoria a la ciutat. Podien optar-hi les empreses creades o traspassades entre l’octubre de 2023 i l’agost de 2025.
El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, ha valorat molt positivament la resposta de les empreses i de les persones emprenedores, destacant que “la gran acollida d’aquesta convocatòria demostra la necessitat que existeixin línies d’ajut com aquestes a la ciutat, amb un teixit econòmic viu i dinàmic”. Subirats també ha posat en relleu que un dels aspectes fonamentals de l’edició d’enguany ha estat l’aposta per les empreses de triple impacte: econòmic, social i ambiental.
Com a novetat, enguany la regidoria ha posat en marxa el programa “Emprendre amb futur. Reus 2030”, un cicle de sessions d’assessorament sobre com incorporar criteris d’impacte social, econòmic i mediambiental en la creació de nous negocis. La participació en almenys una d’aquestes xerrades era un requisit indispensable per poder optar als ajuts municipals, amb l’objectiu de fomentar un model d’emprenedoria més responsable i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
La convocatòria ha inclòs dues línies de suport: una destinada al foment de la creació i establiment de noves empreses a Reus, que ha rebut 47 sol·licituds, i una segona adreçada al manteniment d’un establiment mitjançant un traspàs, amb 11 sol·licituds. En total, les 58 peticions corresponen a una àmplia varietat de sectors, entre els quals destaquen especialment l’hostaleria, amb 15 projectes, els serveis de salut, amb 11 —que inclouen activitats com psicologia, fisioteràpia, òptica, clínica dental o suplements alimentaris—, i els serveis d’estètica i perruqueria, amb 8. També s’han presentat iniciatives vinculades al comerç de roba i complements, la construcció i les reformes, l’activitat física i la dansa, així com altres àmbits com l’educació, les arts gràfiques, el sector immobiliari, l’arranjament de roba, una autoescola i una agència de viatges.
Actualment, totes les sol·licituds rebudes s’estan analitzant i s’adjudicaran segons els criteris establerts a les bases en un termini de tres mesos des de la data límit de presentació. Els ajuts, que poden arribar fins als 2.500 euros per projecte, estan destinats a cobrir despeses com projectes tècnics, obres, instal·lacions, mobiliari o equipament, entre altres.