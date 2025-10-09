Cultura
El Festival COS de Reus celebra la seva 28a edició amb més espais i una programació diversa
La 28 edició del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus: COS obre enguany espais nous, com el jardí de la Casa Rull i la plaça del Prim
El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus, COS, tornarà a omplir la ciutat de dansa, teatre i emoció del 17 al 19 d’octubre, amb una 28a edició que aposta per nous espais i col·laboracions. La programació s’ha presentat aquest dijous, 9 d’octubre, en una roda de premsa amb la presència de Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística; Núria Pagès Vera, d’Estima’t en moviment; i Jordi Vall, director de l’Escola de Teatre i Cinema de Reus.
Enguany, el Mercadal continuarà sent l’epicentre del festival, però el jardí de la Casa Rull i la plaça del Prim s’incorporen com a nous escenaris. A més, el festival estrena una col·laboració amb l’Escola de Teatre de Reus i manté la complicitat amb la Coordinadora de Dansa de la ciutat.
Una programació plena de moviment
El divendres 17 d’octubre, el COS s’inaugurarà amb ÍOR de Marc Fernández (18 h, plaça del Mercadal), una peça de dansa contemporània sobre l’harmonia i la fluïdesa entre forces oposades. Seguirà Artilusio de Markeliñe (18.30 h, plaça del Baluard), una història poètica sobre la imaginació i les cures, i Tot el que passa entre nosaltres d’Expans’Art (19.30 h, plaça del Mercadal), una trobada improvisada entre dansa, música i pintura.
El dissabte 18, la plaça del Mercadal acollirà espectacles com Manneken’s Piss de Campi Qui Pugui (17.30 h i 19 h), La veu de les (d)ones d’Ambae Company (18.30 h), i Dummies de Wako Danza (20 h). La jornada tancarà al jardí de la Casa Rull amb Wall & Peace de Wonderground (21 h), una proposta nocturna que combina dansa, circ i arts marcials.
El diumenge 19, l’Escola de Teatre i Cinema de Reus presentarà El diamant de Pantaleone o l’amor gairebé impossible de Florència i Rosalinda (12 h i 13.30 h, Casa Rull), una comèdia d’embolics i amor. A la tarda, la Sala Polivalent de la Palma acollirà Fragment de Frau Trap (18 h), un projecte encara en creació que reflexiona sobre el límit i el conflicte. El festival es clourà al Teatre Bartrina (20 h) amb Anünad (Anöa) d’Elvi Balboa, una experiència immersiva sobre la ressonància entre cos i so.
Més enllà dels escenaris
El COS 2025 també impulsa iniciatives pedagògiques i socials com el taller “Estima’t en moviment”, destinat a infants i joves per potenciar l’autoestima a través del cos i la creativitat. Aquest tipus d'activitats també s’impartiran a diversos centres educatius a partir del 18 d’octubre. A més, es repetirà l’experiència “Somniu dansant III”, tallers de dansa adaptada per a escoles d’educació especial, conduïts per Marc Jubete, que tindran lloc del 10 al 13 de novembre als centres CEE Alba, CEE Font del Lleó i Ntra. Sra. del Mar.