Nutrició
Experts analitzen a Reus com demostrar els beneficis dels fruits secs per a la salut
Els investigadors destaquen que consumir aquests aliments disminueix el risc de desenvolupar diabetis o alguns càncers
28 experts procedents de cinc continents participen en el congrés internacional organitzat aquest dijous i divendres per la Universitat Rovira i Virgili a Reus. Els investigadors debaten sobre les noves línies de recerca per demostrar els beneficis dels fruits secs.
El president de la International Nut and Dried Fruit Council, Jordi Salas-Salvadó, ha explicat que hi ha diversos estudis que indiquen que el consum d'aquests aliments redueix el risc de desenvolupar diabetis, malalties cardiovasculars o alguns tipus de càncer. «Els científics volem canviar les recomanacions, ja que tenim tanta evidència per dir que els fruits secs tenen beneficis per a la salut», ha afirmat. En la trobada, també es tractarà la importància de la sostenibilitat.