Política
La CUP atribueix a la seva denúncia l’extracció de terra contaminada al projecte Hispània
La formació atribueix a la seva actuació davant l’Agència de Residus de Catalunya la retirada del sòl tòxic i acusa el govern local “d’incompetència” pel sobrecost del projecte.
La CUP de Reus ha celebrat que, gràcies a la seva denúncia, s’hagin extret prop de 190.000 metres cúbics de terra contaminada de la zona del projecte Hispània. Segons un informe recent, aquestes actuacions han permès eliminar gran part del material reblert afectat, una intervenció que —segons la formació— no estava prevista en el projecte inicial impulsat pel govern municipal.
La regidora Mònica Pàmies, ha destacat que “aquesta actuació ha evitat que el veïnat estigui exposat a un alt risc per terres tòxiques”, tot i que ha advertit que encara persisteixen concentracions de plom i bari per sobre dels nivells permesos. En aquest sentit, Pàmies ha citat l’Agència de Residus de Catalunya, que considera que aquests nivells “no es qualifiquen com a perillosos perquè no hi ha contacte directe amb les persones”.
Des de la CUP han avançat que el seu servei jurídic està estudiant quan i com s’hauran d’executar els controls periòdics anunciats per l’Agència de Residus, així com el cost que aquests poden suposar per a les arques municipals. També recorden que la zona afectada continua travessada per una mina d’aigua no canalitzada, fet que podria contribuir a la dispersió dels materials contaminants.
En resposta a les declaracions del regidor de Via Pública, Daniel Marcos, que havia atribuït a la CUP part de la responsabilitat pel retard i el sobrecost del projecte, Pàmies ha replicat que “nosaltres vam denunciar un fet real, i la prova és que l’expedient confirma que s’ha extret el sòl contaminat, una actuació que el govern no tenia prevista”. I ha afegit amb ironia: “És curiós que ens apuntin com a culpables quan el sobrecost és conseqüència de la seva pròpia incompetència”.
La regidora ha aprofitat per reclamar explicacions al departament de Medi Ambient, assegurant que “encara no s’ha pronunciat sobre un punt negre de contaminació com aquest”, i ha criticat el “silenci” de la regidora d’Urbanisme, a qui acusa “d’haver refusat modificar el projecte per evitar el sobrecost”. Segons Pàmies, “el retard i l’encariment de l’obra són el preu que s’ha pagat pels pactes polítics que sostenen el govern actual”.